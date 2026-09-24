Как оставаться на связи при перебоях с интернетом: CEO Adaptis назвал варианты

Почему повербанк не всегда поможет

Провайдеры сообщили о повреждении дата-центров, а скорость восстановления связи, по словам Николая Калиниченко, зависит, в частности, от состояния оборудования за пределами дома.

В такой ситуации заряженный павербанк не поможет восстановить интернет, если повреждение произошло на узле провайдера.

Мобильный интернет как быстрый резерв

Пока специалисты ремонтируют сеть, самым быстрым доступным вариантом может являться мобильный интернет. Эксперт советует попытаться раздать его с телефона, а если нестабильное подключение – проверить другого мобильного оператора.

Резервную SIM-карту или eSIM лучше активировать заранее и проверить в квартире или офисе. В то же время во время масштабных перебоев мобильные сети могут быть перегружены, поэтому наличие второй SIM-карты не гарантирует стабильного доступа к интернету.

Что нужно знать о GRON

Для подготовки домашней связи Калиниченко советует заранее уточнить у провайдера, доступно ли подключение GPON и как обеспечивается питание его оборудования.

''GPON – это оптоволоконное подключение с пассивным промежуточным оборудованием, которое не требует электричества. Дома обычно нужно питать роутер и оптический терминал, к которому подключен кабель'', – отметил Николай Калиниченко.

Такое подключение может помочь оставаться онлайн во время отключения электроэнергии. Оно также зависит от исправности линии и работы узла провайдера.

Когда поможет Wi-Fi Calling

Еще одним вариантом может стать Wi-Fi Calling. Функция пригодится, если мобильный сигнал отсутствует, но интернет через Wi-Fi продолжает работать. Она позволяет звонить со своего номера, однако ее поддержка зависит от смартфона и мобильного оператора.

Если домашнее подключение потеряно из-за повреждения дата-центра, активация Wi-Fi Calling не возобновит интернет.

Starlink как отдельный резервный канал

Спутниковый интернет можно рассматривать как дополнительное подключение, которое не использует кабельную линию местного провайдера, однако требует предварительной подготовки.

''Для Starlink необходимы питание и открытый обзор неба, а соседние здания или деревья могут прерывать соединение. Поэтому перед приобретением нужно проверить место установки, а после подключения – опробовать работу терминала'', – объясняет эксперт.

По словам эксперта, резервный способ подключения лучше настроить для возникновения аварийной ситуации. Это позволит проверить, подходит ли выбранный вариант для конкретного дома, квартиры или офиса.