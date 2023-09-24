Как защититься, если ракетный удар или артобстрел застал на улице: главные правила

Ракетные удары и артиллерийские обстрелы - одни из самых опасных видов огневого поражения во время войны. Однако зная основные правила безопасности можно сохранить свою жизнь и жизнь родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на открытой местности, нужно соблюдать следующие правила:

Правило 1 - немедленно ложитесь на землю.

Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление.

Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Правило 2 - Закрывайте ладонями уши и открывайте рот.

Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы.

Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы. Правило 3 - Считайте секунды от залпа до падения снаряда. Начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.

Как выбрать укрытие

Идеальным укрытием будет место в самом низу поверхности земли:

подвал;

бомбоубежище;

воронки от предыдущих снарядов;

канавы и траншеи.

"Важно! Не разбирайте завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы", - сообщили в Минобороны.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, летом в Украине была проведена масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и не предоставление доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку она была закрыта.

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