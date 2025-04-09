Как защитить свои колеса: секреты выбора секретных болтов для автомобиля

Таковы уж реалии жизни, причем не только нашей, украинской, но и европейской тоже: колеса с их легкосплавными дисками и порой с не менее дорогими шинами (например, скоростными зимними) являются слабозащищенным элементом автомобиля. Часто даже современные охранные системы не защищают машину от кражи колес - если вор достаточно квалифицирован, он может снять колеса так, что датчики удара и наклона не будут поднимать тревогу.

Поэтому многие водители прибегают к такой защите как секретные болты - или гайки, в зависимости от конструкции ступиц автомобиля.

Как работают болты-"секретки"?

Такие болты - это механическая защита в формате штатного крепления колеса, но которое можно открутить только при наличии специального инструмента. Собственно, секрет именно в форме головки болта (гайки) к которой не подходит стандартный баллонный ключ. Поэтому, вместе с комплектом из четырех-пяти болтов водитель получает тот самый спецключ.

Не все знают, что кроме чисто механической защиты болты-секретки создают преступнику еще один барьер - психологический. Собственно, это касается каждой механической противоугонной защиты. Когда злоумышленник видит на машине то или иное устройство, направленное против него, он осознает, что для него это означает дополнительное время на обход этого барьера. А значит, увеличивается риск, что его захватят с поличным - и поэтому вор часто отказывается от "работы" с данным авто - в пользу другого, где таких дополнительных препятствий нет.

Конечно, у преступников есть свои методы для борьбы с секретными болтами, но и мысль конструкторов не стоит на месте. К тому же, повторимся, часто срабатывает не столько техническая сложность нестандартной головки и отмычки к ней, сколько принципиальный для вора фактор времени, которое надо потратить на преодоление барьера.

Какую секретку для колес выбрать

Поскольку ступицы и колеса у разных моделей отличаются, при выборе нестандартного крепления для колеса надо учитывать не только противоугонную устойчивость, но и геометрию. Ну и цена также важна - в конце концов, комплект секретных болтов/гаек не может стоить больше, чем сами колеса в сборе.

Размеры . Принципиальное значение имеет длина болта, его диаметр и шаг резьбы. Во-вторых - тип сопряжения болта (гайки) с диском: конус, сфера или плоская поверхность. И не забудьте, что на ваших зимних и летних дисках могут использоваться болты с разной геометрией.

. Принципиальное значение имеет длина болта, его диаметр и шаг резьбы. Во-вторых - тип сопряжения болта (гайки) с диском: конус, сфера или плоская поверхность. И не забудьте, что на ваших зимних и летних дисках могут использоваться болты с разной геометрией. Надежность секретной части . Надо чтобы нестандартную головку болта, во-первых, нельзя было захватить и провернуть ни одним инструментом - разводным ключом, клещами, трубным ключом, головкой большего номинала и тому подобное. Контуры граней не должны быть похожи на стандартный болт, фигурные вырезы секретной части не должны быть глубокими, чтобы в них не получилось забить крепкую отвертку, чтобы провернуть ее хорошим ключом.

. Надо чтобы нестандартную головку болта, во-первых, нельзя было захватить и провернуть ни одним инструментом - разводным ключом, клещами, трубным ключом, головкой большего номинала и тому подобное. Контуры граней не должны быть похожи на стандартный болт, фигурные вырезы секретной части не должны быть глубокими, чтобы в них не получилось забить крепкую отвертку, чтобы провернуть ее хорошим ключом. Два ключа. Один ключ - это не только неудобно, но и опасно. А что вы будете делать, если потеряете где-то один-единственный ключ? Если их будет в комплекте два, один будете держать дома, второй - в потайном месте в машине.

Коротко

Озабоченные антивандальными качествами секреток, автомобилисты часто забывают, что они должны быть более-менее удобными в использовании. И к тому же - достаточно прочными, чтобы прослужить владельцу не год-два, а хотя бы пять-восемь. Между тем, использование низкокачественной стали - самый простой для производителя способ сэкономить на стоимости этого изделия. И если вам попадется какой-то максимально бюджетный вариант, вы рискуете однажды попасть в неприятность, когда не можете поменять, например, пробитое колесо где-то в дороге, далеко от дома и СТО.

Водитель испытывает свои секретки как минимум дважды в год - при сезонной смене резины. И это не считая возможных проколов колеса в дороге и ремонтов ходовой, когда механикам приходится демонтировать колеса. То есть экономить средства на приобретении секретных болтов если и можно, то с большой осторожностью.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.