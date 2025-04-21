Как ездить по бездорожью на автомобиле: полезные советы водителям

Ниже мы поговорим о конкретных примерах угроз, которые несут с собой развлекательные и деловые выезды за город, но для начала водитель должен понимать главное отличие таких маршрутов: грунтовые дороги, в отличие от асфальтовых трасс, проложены без соблюдения каких-либо норм и стандартов. Поэтому буквально на каждом метре они вдруг могут стать опасными для легкового авто.

Почему опасны проселочные дороги

Полевые дороги с точки зрения водителя-гражданина откровенно коварны, ведь ровные прямые отрезки, на которых можно двигаться третьей-четвертой передачей, на них порой сменяются едва проездными участками. Это могут быть крутой поворот, перепаханный трактором склон, глубокая промоина от ливня или чуть ли не вертикальный подъем. Следовательно, на первый план для водителя выходит задача не попасть в аварию из-за подобных сюрпризов. На что обращать внимание?

Первое: грунт вместо асфальта

По ровной укатанной земле машина катится не хуже, чем по асфальту - но водитель сразу почувствует принципиальную разницу, если придется резко тормозить или обходить препятствие. Мокрый грунт тем более имеет худшее сцепление с шинами, чем привычный нам асфальт: резкие маневры на такой земле мало отличаются от выкрутасов машины на льду. Еще менее надежно в этом плане травяное покрытие, ибо даже в сухую погоду травка держит машину не лучше укатанного колесами снега. Но даже без резких маневров на таких дорогах можно попасть впросак - например, встретив впереди подъем: склон малейшего процента может стать непреодолимым из-за влаги на нем.

Второе: учитывайте рельеф

Планируя ваши поездки, не пожалейте времени на выбор маршрута. Прокладывайте его так, чтобы избежать низин (угроза - болотистые луга, ручьи, лужи), отрезков в густом лесу (множество поворотов, колеи, корни деревьев), по косогорам (промоины, угроза опрокинуться). Любой подъем или спуск может оказаться очень крутым для легкового авто.

Важное правило преодоления подъема, которое, кстати, используют военные водители и автогонщики - еще внизу надо включить ту передачу, на которой машина выедет на самый верх. Ведь переключение на подъеме часто приводит к пробуксовке и остановке, а при недостаточном опыте исполнителя это порой завершается неприятностями типа опрокидывания машины при попытке спуститься вниз задом.

Если на машине есть электронный помощник удержания на спуске (типа Hill Assist), научитесь использовать его при движении с горы. А когда такая опция отсутствует, нетрудно овладеть торможением двигателем - достаточно включить передачу, на которой этот подъем машине пришлось бы преодолевать снизу, и отпустить акселератор.

Третье: на косогоре

Отдельно следует сказать о дорогах, которые проходят поперек склона холма (горизонтально). В отличие от обустроенных автотрасс, на проселочных дорогах никто не делает для таких участков террасу на склоне, и поэтому машина движется с наклоном на один борт. В целом нынешние машины довольно устойчивы в боковом направлении, так называемый угол поперечной статической устойчивости у них достигает 45 градусов, а минимальное нормированное значение, которое встречается в характеристиках - 35 градусов.

Однако на глаз угол косогора определить непросто, а во-вторых, уже во время движения по нему угол может измениться не в пользу водителя. Даже один камень, попавшийся под колесо в колее "верхнего" борта, может моментально поставить машину в критический угол и опрокинуть ее. Да и сама колея на одной стороне может стать глубже и усугубить ситуацию. Поэтому на таких участках важен не только глазомер, но и умеренная скорость.

Внимание, особые ямы!

Нет асфальта - нет и страшных выбоин, на которых можно разрубить шину. Но зато на некоторых территориях можно наткнуться на камень, который лежит в колее и грозит шине порезом, а поддону двигателя - вмятиной или пробоиной. Не менее перспективны на неприятности продольные промоины от дождевой и талой воды, которые часто образуются прямо на дорогах, идущих вдоль склонов. Даже если такое "русло" сначала будет неглубоким, за полста метров оно может изменить глубину и ширину и стать непреодолимым. То же самое часто касается и путей, которые по "ходу дела" могут превратиться из легковых в грузовые и в конце концов посадить вашу легковушку на живот. Поэтому, когда перед вами начинается нечто подобное, сначала осмотрите путь или разведайте его в пешем порядке, чтобы потом не пятиться по неровностям к месту разворота.

Коротко

Если у вас молодой и красивый автомобиль городского класса, относитесь к выездам на природу с особой осторожностью - имейте в виду, что там вы можете его повредить.

Поэтому либо заблаговременно мониторьте отзывы коллег о запланированном маршруте, либо высылайте вперед разведку на другом транспорте или на "своих двоих". И учтите распространенную ошибку многих современных автовладельцев: то, что в экипаже будет много крепких помощников, отнюдь не означает, что они машину "на руках вынесут" из любого препятствия. Современные автомобили внешне устроены так, что их порой неудобно и опасно даже выталкивать из грязи, не говоря о том, чтобы поднимать одну из сторон.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "ОфРоудЦентр 4х4".