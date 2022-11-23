Как ввезти генератор без налогов: разъяснение Таможни

Ограничения количества, стоимости и веса генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся гражданами без уплаты таможенных платежей, отсутствуют. В некоторых случаях понадобится декларирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы (ГТС).
Как отметили в пресс-службе, правительство с 10 ноября освободило от таможенных платежей и НДС генераторы, аккумуляторы и еще ряд электротоваров. Кроме того, правительство упразднило обязательность предоставления в качестве подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам.
В соответствии с Таможенным кодексом Украины, не подлежат письменному декларированию товары:
"Товары в объемах, превышающих указанные нормы, а также товары, ввозимые лицом чаще одного раза в течение суток, подлежат письменному декларированию", - отметили в пресс-службе ГТС.
Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на: оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды; электрогенераторные установки; аккумуляторы электрические; электрическую аппаратуру для коммутации или защиты электрических цепей; пульты, панели, распределительные щиты; изоляторы.