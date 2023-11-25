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Как справиться с усталостью после бессонных ночей из-за атак РФ: советы Минздрава

Фото: Минздрав дал совет украинцам, как справиться с усталостью (freepik_com)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные тревоги и ночные обстрелы добавили украинцам бессонных ночей. Гражданам объяснили, что сделать, чтобы справиться с усталостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Советы украинцам, как преодолеть усталость

  • Белковая еда

Отмечается, что физиологической реакцией на нехватку сна является желание сладкого. Но сладкое не придаст бодрости, а только усугубит сонливость. Белковая пища, напротив, активирует нейроны, образующие орексин - белковые молекулы, способствующие бодрости.

Поэтому после бессонной ночи лучше позавтракать яйцами, рыбой, мясом или сыром. А если очень хочется сладкого, то следует соединить его с белком, например съесть сладкую творожную запеканку.

  • Кофе

После ночи без сна очень хочется побыстрее прийти в себя. Одна-две чашки кофе действительно добавят энергии, а вот от третьей и последующих лучше отказаться. Большие дозы кофеина могут вызвать тревожность или нервозность.

  • Дневной сон

Специалисты советуют вздремнуть днем 20-30 минут, но не больше. Иначе после пробуждения будете чувствовать себя сонными и разбитыми. Лучшее время для дневного сна - между 12:00 и 14:00, сразу после обеденной чашки кофе.

  • Прогулка на открытом воздухе

Движение будет стимулировать активность мозга, а солнечный свет будет посылать на сетчатку глаза сигналы о том, что сейчас день - время бодрости и активности, и организм будет блокировать выработку мелатонина. Минздрав советует после бессонных ночей не проводить интенсивные тренировки.

  • Снисхождение к себе

Нехватка сна снижает работоспособность, внимательность и бдительность. Потому после бессонной ночи не старайтесь быть на 100% эффективными.

Массированная атака на Киев

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника. Главной целью россиян был Киев. Сегодняшняя атака "шахедов" на столицу Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

 

 

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