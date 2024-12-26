Как поймать дрон на живца. ССО расшифровали вторую часть блокнота бойца КНДР

В собственном блокноте военный Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), когда еще был жив, расписывал как поймать украинский беспилотник на живца.

"Пока неизвестно, то ли это аутентичная северокорейская тактика, то ли их так научили россияне. Но эта тактика (охота на беспилотник, - ред.) использует живую приманку", - пишет ССО и добавляет, что рассказ ликвидированного бойца также содержал его личные иллюстрации.

В записной книжке боец КНДР рассказывает, что для охоты на дрона нужны три человека - "наживка" и двое, которые будут стрелять. Если тот, кто приманивает - будет стоять, дрон якобы тоже остановит свое движение, после чего остальные двое уничтожат беспилотник.

Фото: ССО расшифровали вторую часть записной книжки ликвидированного бойца КНДР (facebook.com/usofcom)

"Как избежать зоны обстрела артиллерии. В случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела. Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", - пишет в блокноте уничтоженный северокореец.



Добавим, что недавно ССО показывали записи бойца КНДР, в которых он поздравлял своего товарища с днем рождения.

Ситуация в Курской области

По данным южнокорейских разведывательных служб, КНДР рассматривает возможность направления новых военных в Российскую Федерацию (РФ). Также предполагается, что Пхеньян намерен предоставить дополнительную военную технику, включая беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

В октябре Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) сообщало, что в Россию уже было перемещено около 12 тысяч военнослужащих из КНДР.