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Как ВПЛ не стать жертвой мошенников: советы от Минреинтеграции

Фото: в Минреинтеграции рассказали, как ВПЛ не стать жертвой аферистов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Интернете снова активизировались мошенники, якобы предлагающие "помощь" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от международных организаций. Что нужно знать, чтобы не попасть "на крючок" преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Опасность в том, что аферисты помимо прочего создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, еПоддержки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов", - предупредили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что вся информация о получении пособия от международных доноров публикуется исключительно на официальных сайтах государственных органов и международных организаций. При этом, на официальном ресурсе действительно могут запросить анкетные данные и номер банковского счета.

"Но международный донор никогда не будет просить предоставить данные о банковской карте. Поэтому ни в коем случае не предоставляйте номер банковской карты, CVV-код и PIN-код к вашей карте", - напоминают в "Минреинтеграции".

О случаях мошеннических действий сообщайте в Национальную полицию по номеру: 102.

Ранее Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Напомним, РБК-Украина писала о том, как подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ, если трудовая книжка осталась в оккупации.

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Внутренне перемещенные лица