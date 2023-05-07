Как ВПЛ не стать жертвой мошенников: советы от Минреинтеграции

"Опасность в том, что аферисты помимо прочего создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, еПоддержки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов", - предупредили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что вся информация о получении пособия от международных доноров публикуется исключительно на официальных сайтах государственных органов и международных организаций. При этом, на официальном ресурсе действительно могут запросить анкетные данные и номер банковского счета.

"Но международный донор никогда не будет просить предоставить данные о банковской карте. Поэтому ни в коем случае не предоставляйте номер банковской карты, CVV-код и PIN-код к вашей карте", - напоминают в "Минреинтеграции".

О случаях мошеннических действий сообщайте в Национальную полицию по номеру: 102.