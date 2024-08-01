Как влияет на машину плохой бензин: разбираем ключевые риски

Прежде всего нужно объяснить, что именно нужно считать плохим горючим в наше время, когда двигатели имеют по несколько капризных дополнительных систем, так или иначе связанных с топливной системой. Ведь следует признать, что для автомобилей разных поколений одно и то же топливо может представлять угрозу, а может считаться стандартным топливом.

Октановое число бензина

Прежде этот показатель был главной проблемой автомобилистов из отдаленных регионов, где мало сетевых заправочных комплексов с высоким уровнем сервиса и качества. Сегодня отклонения от заявленной цифры случаются редко, плюс современные моторы с их электронными блоками управления почти полностью нивелируют последствия работы на бензине с заниженным ОЧ. Но после заправки на подозрительную АЗС к мотору следует прислушаться, и если появится детонация, нужно поспешить заменить некондицию в баке адекватным А-95.

Присадки для повышения ОЧ

Бензин из полуподпольных мини-НПЗ пытаются довести до кондиций с помощью тех или иных присадок. В том числе для повышения октанового числа добавляют вещества-антидетонаторы. Для экономии иногда используют самые дешевые присадки с повышенным содержанием железа (ферроцены). Поэтому пострадают свечи, и как результат – некорректная работа зажигания, пропуски искры, высокий расход топлива.

Чрезмерное содержание дешевых присадок-антидетонаторов также приводит к замедлению скорости сгорания рабочей смеси в цилиндре. Водитель чувствует это как ухудшение динамики машины. Но самое плохое в том, что по этой причине будет перегреваться выпускной тракт и детали цилиндро-поршневой группы – вплоть до оплавления поршней и клапанов.

Наконец, низкопробные антидетонационные присадки загрязняют двигатель разного рода отложениями, влияющими на мощность и провоцирующими преждевременный износ цилиндро-поршневой группы и клапанов.

Сера

На украинских путях все еще много машин, которым безразлично содержание серы в бензине. Но сегодня этот процент строго ограничен стандартами, потому что сера влияет на токсичность выхлопных газов и состояние каталитических нейтрализаторов. И как показывают независимые проверки горючего из украинских АЗС, чаще всего проблемы с качеством бензина вызваны чрезмерным содержанием серы.

А с точки зрения владельца машины лишняя сера в горючем вызывает ускоренный износ двигателя, так как образованные с ее участием кислотные пары активируют коррозионный износ деталей.

Ароматические углеводороды

Это еще один параметр бензина, который в настоящее время часто не соответствует стандартам. Если доля этих веществ в составе топлива будет чрезмерной, и заправляться таким бензином постоянно, владельца будет ждать преждевременный ремонт двигателя из-за повышенного нагарообразования в цилиндрах. Повышение токсичности выхлопа также будет являться побочным эффектом при завышенной "ароматике". Также отдельно нормируется содержание в горючем бензоле – если его в бензине многовато, выхлоп будет с чрезмерной токсичностью.

Кратко

Риск заправиться контрафактным горючим в наше время довольно велик. И усугубляется проблема тем, что выявить неприятный случай довольно трудно, ведь немедленных последствий для машины чаще всего не будет – вред чаще всего оказывает, так сказать, накопительное действие. Единственным действенным средством избежать угрозы будет заправлять машину исключительно на АЗК авторитетных топливных сетей.

Администрация этих автозаправочных комплексов сознательно и всеми силами избегает закупки партий горючего сомнительного качества, потому что репутация для таких сетей дороже возможной финансовой выгоды. Однако нельзя считать, что на заправках низшего уровня в колонках будет исключительно "бодяга". Отнюдь, и здесь главное не покупать горючее со слишком низким ценником. Ведь есть предел, дешевле которого адекватное топливо стоить не может.