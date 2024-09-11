ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как может повлиять разрешение ВСУ на удары вглубь РФ на ситуацию на фронте: ответ эксперта

Среда 11 сентября 2024 18:54
UA EN RU
Как может повлиять разрешение ВСУ на удары вглубь РФ на ситуацию на фронте: ответ эксперта Фото: ATACMS (sill-www_army.mil)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Уничтожение российских аэродромов пока не является целью Украины. Это ведь сделать невозможно.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам Жирохова, российские военные уже три года пытаются уничтожить украинские аэродромы, и у них это не выходит. Именно поэтому для Украины уничтожение аэродромов не стоит в повестке дня.

"Поэтому задача - подловить самолеты, которые являются носителями КАБов, и уничтожить их на земле. Задача уничтожить "рулежную" полосу или какие-то другие элементы - не стоит. И вообще для этого нужно большое количество ракет, которых мы не имеем", - рассказал эксперт .

По его мнению, сразу украинцы не увидят изменений на фронте применения ATACMS. Ведь получение разрешения ВСУ не означает, что те в ближайшие дни ударят по РФ.

"Каждое использование - это очень мощный план, разведданные, большое количество моментов. Подготовка такого удара занимает несколько дней, а иногда и несколько недель", - считает Жирохов.

Что предшествовало

На днях стало известно, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Также по данным СМИ, Блинкен во время своего визита в Киев предположительно объявит о предоставлении разрешения ВСУ избивать по РФ дальнобойным оружием.

Разрешение ВСУ бить по территории РФ

Британия, Франция и США снабжают Украину дальнобойными ракетами с ограничением на удары по территории России. Несмотря на эскалацию со стороны РФ, западные союзники пока не разрешают Украине использовать эти ракеты для ударов в глубь России.

Джон Кирби отметил, что США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этой теме. Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что Россия переместила свою тактическую авиацию вне зоны досягаемости ракет ATACMS.

В то же время, как сообщают британские СМИ, Британия пока не изменила мнение по поводу использования Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России. Но правительство страны хочет узнать нынешнюю ситуацию в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ATACMS Война в Украине
NEWS
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление