Как может повлиять разрешение ВСУ на удары вглубь РФ на ситуацию на фронте: ответ эксперта

Уничтожение российских аэродромов пока не является целью Украины. Это ведь сделать невозможно.

По словам Жирохова, российские военные уже три года пытаются уничтожить украинские аэродромы, и у них это не выходит. Именно поэтому для Украины уничтожение аэродромов не стоит в повестке дня.

"Поэтому задача - подловить самолеты, которые являются носителями КАБов, и уничтожить их на земле. Задача уничтожить "рулежную" полосу или какие-то другие элементы - не стоит. И вообще для этого нужно большое количество ракет, которых мы не имеем", - рассказал эксперт .

По его мнению, сразу украинцы не увидят изменений на фронте применения ATACMS. Ведь получение разрешения ВСУ не означает, что те в ближайшие дни ударят по РФ.

"Каждое использование - это очень мощный план, разведданные, большое количество моментов. Подготовка такого удара занимает несколько дней, а иногда и несколько недель", - считает Жирохов.

Что предшествовало

На днях стало известно, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Также по данным СМИ, Блинкен во время своего визита в Киев предположительно объявит о предоставлении разрешения ВСУ избивать по РФ дальнобойным оружием.