Как внести изменения в ФОП через "Дія": пошаговая инструкция

"Дія"

"Дія" - это цифровой сервис, предоставляющий гражданам Украины возможность получать государственные услуги онлайн. Через приложение и портал "Дія" можно регистрировать ФОП, оформлять электронные документы, получать сертификаты, а также подавать заявления и осуществлять другие административные процедуры без необходимости обращаться в государственные учреждения лично.

Недавно РБК-Украина писало о том, как ФОП получить выписку из ЕГР в "Дії".

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