Как внести изменения в ФОП через "Дія": пошаговая инструкция

В приложении "Дія" предприниматели могут самостоятельно изменять информацию о физическом лице-предпринимателе (ФОП) онлайн. В частности, можно обновить следующие данные: виды экономической деятельности, контактную информацию и не только.
О том, как внести изменения в ФЛП через "Дія" - в материале РБК-Украина.
Как изменить данные о ФОП онлайн в "Дія":
Как изменить данные о ФОП офлайн:
Ответы на самые распространенные вопросы:
"Дія" - это цифровой сервис, предоставляющий гражданам Украины возможность получать государственные услуги онлайн. Через приложение и портал "Дія" можно регистрировать ФОП, оформлять электронные документы, получать сертификаты, а также подавать заявления и осуществлять другие административные процедуры без необходимости обращаться в государственные учреждения лично.
Недавно РБК-Украина писало о том, как ФОП получить выписку из ЕГР в "Дії".
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