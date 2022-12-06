Как устроены ВСУ: структура украинской армии (видео)

В состав ВСУ входят три вида вооруженных сил – сухопутные войска, воздушные силы и военно-морские силы. Два отдельных рода войск – это десантно-штурмовые войска, а также войска связи и кибербезопасности.

Особняком стоят силы специальных операций, силы территориальной обороны, силы логистики, силы поддержки и медицинские силы. Руководство всеми структурами осуществляет Генштаб.

Сухопутные войска ВСУ – это самый многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины. Они имеют на вооружении танки, БМП, БТР, разведывательные бронемашины, САУ, буксируемые пушки и гаубицы, реактивные системы залпового огня, минометы, тактические ракетные комплексы и ударные вертолеты.

Основным средством огневого поражения противника является артиллерия. Она выполняет до 70% общего объема задачи по огневому поражению противника. Армейская авиация является наиболее маневренным родом сухопутных войск, предназначенным для выполнения задач в различных условиях общевойскового боя.

Защита воздушного пространства Украины, аэроразведка, прикрытие подразделений сухопутных войск и военно-морских сил – все это возложено на на воздушные силы. Командованию воздушных сил Украины подчиняется тактическая и транспортная авиация. Одной из первоочередных задач воздушных сил является защита воздушного пространства над Украиной. Для этого созданы зенитные ракетные войска.

Главным источником информации о воздушной обстановке над Украиной и вокруг нее являются радиотехнические войска. В состав воздушных сил входят также инженерные войска, войска связи и войска радиоэлектронной борьбы.

Морское пространство Украины, которое включает внутренние воды и территориальное море Украины, делится на две военно-морские зоны: "Черноморская", включающая воды территориального моря и внутренние воды Украины в Черном море; и "Азовская", которая включает в себя внутренние воды Украины в Азовском море и Керченском проливе.

ДШВ ВСУ – это отдельный род войск, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага.

Силы специальных операций можно назвать элитным родом войск ВСУ. ССО комплектуются специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в сфере разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

1 января 2022 года были созданы силы территориальной обороны. В составе Сил ТРО предусмотрено 25 бригад, состоящих из более 150 батальонов.

В прошлом году численность ВСУ составила снова 246 тысяч человек. В 2022-м после начала полномасштабного вторжения и с учетом мобилизации в рядах Вооруженных сил около 700 тысяч.