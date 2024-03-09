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Как военному обжаловать заключение ВВК: пошаговая инструкция

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может обжаловать заключение ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Для этого необходимо написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы

После этого командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВЭК), и тогда уже ВЭК принимает решение. 

В случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой.

При этом отмечается, что установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

 

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

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