Как военным избежать уголовного производства за СЗЧ: объяснение ГБР

Однако, это касается только случаев, когда отсутствие военного не превышает указанного срока.

"Если военнослужащий в СВЧ до трех дней, то может не возбуждаться уголовное производство. Военный возвращается на службу в свою воинскую часть, если вернется, конечно", - отметила Татьяна Сапьян.

По ее словам, в случае возвращения военного в свою часть, процедура восстановления на службе начинается автоматически, включая возобновление всех выплат и льгот.

Если же самовольное оставление части превышает три дня, военный уже подпадает под уголовную ответственность. Однако, в случае, когда военнослужащий самостоятельно обращается в ГБР или Военную службу правопорядка, есть шанс избежать серьезных последствий.

Восстановление на службе может происходить через одно из 17 доступных военных подразделений или 14 рот резерва Нацгвардии Украины.

Таким образом, военнослужащие, которые самовольно оставили часть, имеют возможность избежать уголовных последствий, обратившись в соответствующие органы и восстановив свою службу.