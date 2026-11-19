По данным опроса, 74% родителей детей младше 18 лет считают, что война сильно повлияла на их детство и возможность жить привычной жизнью. Только 3% респондентов не замечают такого влияния.

Еще больше опрошенных - 87% - отмечают изменения в эмоциональном состоянии детей из-за войны. Причем 44% сталкиваются с подобными изменениями часто.

Как война повлияла на детей в Украине? (инфографика Gradus)

Сколько времени родители проводят с детьми

Несмотря на сложные обстоятельства, родители находят возможности для общения и досуга. В будни они в среднем проводят с детьми 1 час 45 минут в день, а в выходные - 2 часа 10 минут.

Самые распространенные общие занятия: разговоры о том, как прошел день, семейные обеды и ужины, помощь с учебой, игры и прогулки. Четверть родителей тоже смотрят вместе с детьми фильмы или играют в видеоигры.

Среди других вариантов досуга - путешествия и экскурсии, чтение книг, творчество, хобби, приготовление пищи и домашние дела.

Как родители проводят время с детьми? (инфографика Gradus)

Как родители оценивают близость с детьми

Большинство опрошенных положительно оценивают свои отношения с детьми. 89% поставили уровню близости 4 или 5 баллов из пяти, а средняя оценка составляет 4,4 балла.

Также 85% родителей говорят детям, что любят их, по меньшей мере несколько раз в неделю. Из них 67% делают это каждый день.

По результатам кластерного анализа Gradus выделил две группы родителей: 69% относятся к категории вовлеченных, а 31% испытывают дефицит времени на детей. Для разделения учитывалась продолжительность совместного досуга, частота выражения любви и оценка близости отношений.

При этом группы существенно не отличаются по уровню состояния, семейному положению, количеству детей в семье или оценке влияния войны на их эмоциональное состояние. Основная разница - во времени, проведенном вместе, и количестве общих занятий: вовлеченные родители имеют в среднем три разные активности с детьми, тогда как испытывающие нехватку времени - две.

Сколько времени в день родители уделяют детям? (инфографика Gradus)

"Когда мы говорим о влиянии войны на детей, важно понимать, что речь идет о целом поколении, которое взрослеет в условиях длительной неопределенности. Для этих детей война уже стала частью повседневного опыта, а не временным нарушением привычной жизни", - отметила социолог, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк.

По ее словам, вопреки вызовам войны, украинские родители сохраняют эмоциональную близость с детьми и находят возможности для общения и общих занятий. Семейная поддержка и ощущение близости могут быть важным ресурсом, помогающим детям преодолевать негативное влияние войны.