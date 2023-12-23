Как война повлияла на религиозность украинцев: ответ социологов

В то же время 67% заявили, что никаких изменений в их отношении к религии и вере не произошло.

Как отмечают социологи, на протяжении всего периода исследований украинское общество демонстрирует достаточно высокий уровень религиозности. В частности, по состоянию на конец 2010 года по сравнению с 2000 годом число граждан, признающих себя верующими, выросло с 58 до 71%. В дальнейшем на протяжении 2010-2020 годов доля верующих среди взрослых граждан Украины составляла в среднем 70%.

В то же время исследование 2014 года зафиксировало рост по сравнению с "довоенным" 2013 годом числа верующих с 67% до 76% - что характерно для общества, оказавшегося в стрессовой ситуации. Этот показатель до сих пор остается самым высоким за все годы наблюдений. В дальнейшем он снижался и составил в конце 2021 68% опрошенных.

С началом полномасштабной российской агрессии он вырос до 74%, но в 2023 году снова снизился до 70,5% (от 84% жителей Запада страны до 60% жителей Востока страны).

Традиционно уровень религиозности выше в старших возрастных группах по сравнению с младшими (в 2023 году меньше верующих среди 18-24-летних - 55%, тогда как в других возрастных группах - от 65% до 78%). Среди женщин верующих больше по сравнению с мужчинами (78% и 62% соответственно). Доля верующих выше среди жителей сел (75%), чем среди жителей городов (68%). В

Опрос проводился методом face-to-face с 9 по 15 ноября 2023 года среди 2022 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.