Как выехать за границу с домашним животным: алгоритм действий

Отметим, что страны имеют разные правила пересечения границы с домашними животными. С ними можно ознакомиться по ссылке.

После этого следует посетить врача ветеринарной медицины, чтобы сделать животному чипование и прививку против бешенства (можно делать с 12 недель возраста животного).

При этом идентификация животных должна быть сделана раньше, чем вакцинация против бешенства. Эти действия должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца, который выдают в государственной больнице ветеринарной медицины.

Отмечается, что забор крови для исследования на титр антирабических антител производят не менее, чем за 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты перемещения. Это можно провести в больнице ветеринарной медицины.

К тому же, следует провести противопаразитарные обработки, если это является требованием страны-назначения, и получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, действующее в течение 72 часов.

После этого необходимо получить международный ветеринарный сертификат, который зависит от того, каким образом вы планируете пересечь границу: