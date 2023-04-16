RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выехать с домашним любимцем за границу: правила перевозки животных

Фото: украинцам напомнили правила перевозки животных за границу (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Владельцам животных для выезда за границу нужно иметь ряд подтверждающих документов, а домашним любимцам - прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Что нужно для выезда за границу с животным

Микрочип и вакцинация

Пограничники отмечают, что одно из важнейших правил - чипирование и вакцинация животного против бешенства. Последнюю процедуру можно сделать с 12 недель возраста животного. Идентификация должна быть сделана раньше, чем вакцинация.

Все медицинские процедуры должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт, выдаваемый в государственной ветбольнице.

Тест на титры антител против бешенства

Эта процедура определит, защищен ли домашний любимец он бешенством. Тест нужно делать не позднее чем за три месяца до вывоза животного за границу, а также минимально через 30 дней после даты вакцинации.

Международный ветеринарный сертификат

Получить международный ветеринарный сертификат можно, если вы путешествуете:

  • железнодорожным транспортом - обратитесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;
  • автомобилем - к территориальным органам Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору в пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы.

Как сообщалось, в Польше изменились правила ввоза домашних животных для украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариниприкордонникивыезд за границупограничная служба