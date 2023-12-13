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Как выглядит затопленный участок метро Киева (фото)

Фото: полицейские показали, как сейчас выглядит аварийный участок в метро Киева (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Перед тем, как провести обыски в "Киевском метрополитене" 13 декабря, полицейские осмотрели тоннель между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" в Киеве. Они показали, как сейчас выглядит аварийный участок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"12 декабря при участии специалистов судебно-экспертного учреждения правоохранители провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" КП "Киевский метрополитен", - говорится в сообщении.

 

Так сейчас выглядит аварийный участок в метро Киева (facebook.com/pgo.gov.ua)

По результатам осмотра эксперты произвели соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах и т.д.

"Также эксперты констатировали необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и почвы", - добавили в Офисе генпрокурора.

Закрытие метро в Киеве

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" (всего 6 станций) в Киеве закрыли 8 декабря на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Изначально планировалось, что указанные станции подземки перестанут работать с субботы, 9 декабря. Ранее РБК-Украина писало, как добраться альтернативными способами до "Лыбедской" из "Теремков".

 

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Киев