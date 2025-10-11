Как выглядит самый модный тренч на осень 2025: пример от жены Усика
Этой осенью классика снова на пике моды - и Екатерина Усик это блестяще подтверждает. Жена известного боксера показала, как выглядит идеальный осенний образ - трендовый, сдержанный и изысканный.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Какой "лук" выбрала жена Усика
Главным акцентом наряда стал тренч нейтрального бежевого оттенка, который остается безоговорочной классикой осеннего гардероба.
Длина миди, структурированный двубортный крой, погоны, пояс и тщательно продуманный силуэт - все это делает плащ универсальным и стильным решением для прохладной поры.
Екатерина Усик показала тренч на осень 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Под тренчем - базовая черная одежда, что создает выгодный контраст со светлой верхней одеждой. Такой подход позволяет не только подчеркнуть благородный оттенок тренча, но и придать образу глубины и графичности.
Аксессуары выбраны в духе французского шика: балетки в стиле Mary Jane добавляют удобства, а небольшая черная сумка завершает лаконичный ансамбль.
Екатерина Усик показала, как носить тренч (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Образ выглядит непринужденно, но очень элегантно - без излишнего декора или трендовых кричащих акцентов.
Этот лук идеально воплощает принципы "тихой роскоши" - модного направления, делающего ставку на качество, классику и сдержанную роскошь без логомании и избыточных деталей.
Екатерина Усик задет тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
С чем носить тренч осенью 2025
- Водолазка: это базовый осенний вариант. Высокий воротник тонкой водолазки смотрится стильно, когда выглядывает из-под воротника тренча. Выбирайте контрастные цвета (например, черный под бежевый тренч).
- Свитшот с капюшоном (худи): это свежий, трендовый и расслабленный прием. Накиньте тренч на худи. Выпустите капюшон наружу, чтобы он лежал поверх плаща. Это добавляет спортивного шика в лук.
- Массивный шарф: подберите большой, объемный шарф из шерсти или мохера. Его можно небрежно обмотать вокруг шеи и распустить концы поверх тренча.
- Тонкий пуховик: подберите ультралегкий пуховик-жилет или куртку без воротника. Они идеально помещаются под тренч. Лучше выбирать модели, которые короче тренча, чтобы они не выступали снизу.
- Шерстяной жилет или кардиган: шерстяной кардиган с V-образным вырезом или длинный вязаный жилет из шерсти мериноса или кашемира будет прекрасно удерживать тепло и выглядеть очень стильно, если расстегнуть тренч.
- Блейзер или жакет: под тренч можно надеть структурированный шерстяной блейзер.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вас также может заинтересовать
- Какой "лук" Дженнифер Лопес вам захочется повторить
- Эти модные стрижки освежат ваш образ и мгновенно омолодят
- Мирошниченко и Готочкина показали осенние "луки", которые легко собрать.