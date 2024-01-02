Как выглядит наиболее пострадавший от ракетной атаки район Киева: фоторепортаж

Во время массированной ракетной атаки главной целью россиян стала столица Украины. В результате обстрела в Киеве в целом есть последствия в шести районах, но самые масштабные - в Соломенском, где значительно повреждена многоэтажка, есть погибшие и десятки пострадавших.
РБК-Украина публикует фоторепортаж с места происшествия.
Заметим, что по последним данным в одном из домов в Соломенском районе, где произошел пожар в результате российской ракетной атаки, ранены по меньшей мере 49 человек.
Фото: из-за пожара в многоэтажке в Соломенском районе пострадали 49 человек (РБК-Украина)
Также в столице известно о двух жертвах.
Фото: огонь заблокировал людей на этажах ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей (РБК-Украина)
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте в Соломенском р-не, где разрушена многоэтажка. Там продолжается поисково-спасательные работы. Пожар в доме удалось локализовать.
Фото: все экстренные службы продолжают работать на месте (РБК-Украина)
Также известно, что одной из погибших является пожилая женщина. Она скончалась от ранений в карете "скорой". Ей было 86 лет.
Фото: во дворе рядом с многоэтажкой полностью разбиты автомобили (РБК-Украина)
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Фото: многоэтажка в Соломенском районе Киева после ракетной атаки (РБК-Украина)
Напомним, что российские войска сегодня во время массированного обстрела Украины применили около ста ракет, около 70 из которых сбито, причем почти 60 из них - в районе Киева. Ситуация по районам в столице:
Все подробности по последствиям ракетной атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
Также мы подготовили материал по последствиям атаки по всей Украине, обо всем в материале по ссылке.
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