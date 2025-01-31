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Как выглядит отель "Бристоль" в Одессе после обстрела: появились фото

Фото: из-за ракетного удара по Одессе 31 января поврежден отель "Бристоль" (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали центр Одессы 31 января. Под ракетный удар попал отель "Бристоль".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фото, опубликованные главой Одесской ОВА Олегом Кипером в Telegram.

В частности, кроме исторических зданий, повреждено и здание отеля.

Из-за ракетного удара по Одессе поврежден отель "Бристоль" (t.me/odeskaODA)

Что известно о гостинице "Бристоль"

Гостиница "Бристоль" - историческая гостиница в Одессе. Она строилась с 1898 по 1899 год и на то время являлась одной из самых роскошных гостиниц Одессы. Она стала первой четырехэтажной гостиницей Одессы.

 

Обстрел Одессы

31 января во время тревоги из-за угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы. В Воздушных силах трижды предупреждали об угрозе скоростных целей на город.

Позже стало известно, что россияне атаковали исторический центр Одессы. На данный момент из-за атаки РФ пострадали два человека. Подробнее о последствиях обстрела Одессы - читайте в материале РБК-Украина.

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