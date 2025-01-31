Как выглядит отель "Бристоль" в Одессе после обстрела: появились фото

Обстрел Одессы

31 января во время тревоги из-за угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы. В Воздушных силах трижды предупреждали об угрозе скоростных целей на город.

Позже стало известно, что россияне атаковали исторический центр Одессы. На данный момент из-за атаки РФ пострадали два человека. Подробнее о последствиях обстрела Одессы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.