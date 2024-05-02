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Как выглядит Часов Яр после российских ударов: кадры c дрона показали масштабные разрушения

Времен Яр, Четверг 02 мая 2024 06:25
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Как выглядит Часов Яр после российских ударов: кадры c дрона показали масштабные разрушения Фото: город Часов Яр превращается в руины из-за российских обстрелов (скриншот с видео apnews.com)
Автор: Владимир Костырин

Город Часов Яр, который в течение нескольких месяцев находится под постоянными обстрелами со стороны российских захватчиков, сейчас напоминает руины оккупированных Бахмута и Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

На кадрах, демонстрирующих новую запись из беспилотника и полученную редакцией AP, видны масштабные разрушения в Часовом Яре, где почти ни одно здание не осталось целым, дома и муниципальные учреждения обуглены. Сейчас город, в котором когда-то проживало 12 000 человек, теперь практически безлюдный.

"Стратегически важный город в течение нескольких месяцев подвергался атакам российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, которые составляют сопротивление восточной обороны Украины", - говорится в публикации AP.

Сейчас ряды многоэтажек в Часовом Яре почернели от взрывов, дома и общественные постройки сильно повреждены. Золотой купол церкви остался нетронутым, но само здание выглядит сильно поврежденным.

"Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны, поскольку ее войска убили и выгнали тысячи мирных жителей", - пишет AP.

Российское наступление на Часов Яр

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что российским оккупантам поставили задачу захватить город Часов Яр до 9 мая. Захват этого города создаст условия для дальнейшего продвижения противника в Краматорскую агломерацию.

Отметим, что ситуация вокруг города сложная, враг хочет окружить его и наступает сразу с трех сторон - с севера, юга и востока.

Ранее в апреле в сводке разведывательного центра сил обороны Эстонии говорилось, что украинские защитники построили мощные фортификации для обороны города Часов Яр, и оккупанты несут там потери.

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