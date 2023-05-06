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Как восстановить уничтоженные или утраченные документы на право собственности: ответ Минреинтеграции

Фото: как восстановить уничтоженные или утраченные документы на право собственности (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности. Впрочем, чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В случае утраты документа на право собственности выдается дубликат утраченного или испорченного документа.

Как получить дубликат утраченного документа?

Вариант 1

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено до 2003 года, то для получения дубликата устанавливающего право документа нужно обратиться к нотариусу, который выдавал этот документ, нотариальному архиву, должностному лицу органа местного самоуправления или ЦНАП.

Вариант 2

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено после 2003 года, информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно через нотариуса или ЦНАП.

Вариант 3

В случае, если заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты устанавливающих право, необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что уже в этом году украинцы начнут получать компенсации за разрушенное жилье.

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