Как отказаться от выплат ВПЛ в случае пребывания за границей: инструкция

Люди, которые находятся за рубежом, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов госпомощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Для этого необходимо отправить заявление об отказе от денежной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес органа социальной защиты населения в Украине, в котором вы состоите на учете", - пишет пресс-служба.

В заявлении должны быть указаны соответствующие реквизиты:

название органа соцзащиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя помощи;

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид получаемой помощи (помощь на проживание ВПЛ).

Контакты органов размещены на сайтах районных госадминистраций, исполнительных органов городских, районных советов.

"Указанный порядок действует для тех, кто вернулся к покинутому месту жительства, выехал на временное или постоянное место жительства за границу или находится за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи", - добавляет пресс-служба.

В частности, в случае наличия технических возможностей и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, заявление об отказе от пособия можно подать через портал "Дия" по ссылке.