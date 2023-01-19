Как отключения электроэнергии влияют на жизнь украинцев: данные опроса

Чаще всего на это влияние указывают жители крупных (100 тыс. и более жителей) городов (здесь 49% ответили, что эти отключения очень сильно или сильно влияют на их жизнь), в меньшей степени жители средних, малых городов и пгт (43%) и сел (36%).

За последние три месяца перед опросом у 73% респондентов отключение электроэнергии в их домах происходило, как правило, более одного раза в день, в 14% - раз в день, в 7% - несколько раз в неделю, но не ежедневно, в 1, 5% - раз в неделю, в 2% - реже, чем раз в неделю, в 0,5% - раз в месяц, в 1% - никогда или почти никогда.

На вопрос, сколько часов в течение последних суток перед опросом в их помещении не было электроэнергии, чаще всего (33,5%) респонденты отвечают, что света не было от 5 до 9 часов, 26% - что электроэнергии не было от 2 до 4 часов, 17% - от 10 до 14 часов, 7% - от 15 до 19 часов, 2% - от 20 до 21 часа, 1% - более 22 часов, 0,8% - что в течение всех предыдущих суток не было электроэнергии, 4,5% - что электроэнергии не было от 1 часа (но менее 2 часов), 1,5% - менее 1 часа, 6% - что электроэнергия была все время в течение последних суток.

Опрос проведен Центром Разумкова с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.