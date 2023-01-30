Как будут отключать свет в регионах Украины сегодня (список)

В Украине продолжаются отключения электроэнергии в рамках лимитов, представленных "Укрэнерго" для каждого региона. В каких-то областях ожидаются плановые, а где-то и аварийные отключения.
РБК-Украина собрала данные от облэнерго и "ДТЭК".
Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).
Как рассказала пресс-секретарь "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко, 30 января в Кропивницком и области действуют графики почасовых отключений электроэнергии: 2 часа электричество есть, 2 часа нет.
По данным ДТЭК "Донецкие электросети", в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.
По данным главы Сум Александра Лысенко, в связи с острым дефицитом мощности в объединенной энергосистеме с 8:00 применяются графики стабилизационных отключений(ГПО). Сейчас действует следующий режим – 4 часа света нет, а 2 часа – есть.
Как сообщает "Николаевоблэнерго", в Николаевской области 30 января будут продолжаться почасовые отключения электроэнергии. С 08:00 обесточивают потребителей второй очереди.
Обновлено. Из-за перелимита в энергосистеме с 10:00 отключают электроснабжение для потребителей третьей очереди в полном объеме, вторая очередь будет со светом.
Как сообщает ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 30 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.
По данным "Винницаоблэнерго", 30 января в Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.
Кроме этого, "Винницкие городские электросети" предупреждают о временных плановых отключениях света на улицах:
По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.
В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Как сообщалось, в Запорожской области обесточенными остаются 74 населенных пункта из-за повреждений сетей. Потому более 20 тысяч абонентов находятся без света.
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