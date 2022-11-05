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Как выбрать технику в условиях отключений электроэнергии: рекомендации специалистов

Фото: при выборе техники нужно обращать внимание на маркировку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

В условиях постоянных отключений электроэнергии из-за террористических атак со стороны РФ особую актуальность приобретает выбор техники для дома. Иногда помогут простые решения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании MOYO.

Как отметили в компании, в первую следует обращать внимание на цветную наклейку, которая есть на любом электроприборе и означает степень потребления им энергии. Самый экономный класс энергопотребления обозначается буквами от А до А+++ и зеленым цветом, наиболее энергоемкий - буквой D и красным цветом. Это общепринятая классификация, состоящая из технических характеристик устройств.

Также имеют значение характеристики, влияющие на энергоемкость. Так, холодильная техника с системой no frost потребует больше электроэнергии, чем устройства с капельной системой.

"Ищите холодильники с функцией volt control - это встроенный стабилизатор, который защитит во время перепадов энергии и частых отключений света. Кроме этого, расход энергии холодильными приборами увеличивается прямо пропорционально их размеру, поэтому сейчас могут быть более актуальны холодильники компактных размеров", - пояснили в пресс-службе. Моя.

Кроме того, придерживаться энергоэффективных подходов в быту может быть проще: производители уже позаботились об этом, предоставляя дополнительный функционал привычным приборам. К примеру, есть мультиварки с двумя чашами, которые позволяют приготовить два блюда одновременно, потребляя всего 900 Вт: по 450 Вт на одну чашу. Для сравнения, для одновременного приготовления двух блюд на электроплите потребуется 2500–3000 Вт.

"Иногда на помощь приходят альтернативные решения. Так, альтернативой электрочайнику может стать кофеварка с системой защиты от перегрева: она потребляет всего 550 Вт, тогда как чайник в среднем 2000 Вт", - отметили в компании.

Ранее РБК-Украина говорила, как выбрать и сохранить холодильник в условиях перебоев с электричеством.

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