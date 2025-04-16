Как выбрать фонарик в автомобиль: полезные советы водителям: полезные советы водителям

Спасибо LED-технологиям - выбор портативных фонарей и фонариков сегодня просто невероятный. Поэтому на конкретный тип того, который выберете вы, влияют ваши финансовые возможности и то, для чего вам нужен световой прибор. То есть - как часто вы будете его включать, что освещать и как хранить.

От этого зависит не только цена, но и конструкция фонаря, который предполагается держать в основном в автомобиле.

Батарейки, аккумулятор, конденсатор, динамо, динамо

По большому счету, это ключевой параметр, но при покупке фонаря в машину не все это понимают. Поскольку чаще всего такой фонарь используется спонтанно, от случая к случаю, владелец сталкивается с извечной проблемой автономных фонарей - источник энергии в самый неудобный момент оказывается посаженным.

Батарейки . В зависимости от типа они могут радикально отличаться по характеристикам. Самые совершенные батарейки (щелочные) - это длительное хранение в фонаре и так же длительный срок использования. Но они дорогие, а еще имеют сокращенный срок жизни, если долго хранятся на морозе зимой или при температуре +50 С в багажнике в летнюю жару. Преимущество всех батареек - когда они сели, их можно мгновенно заменить свежими, принесенными в кармане.

. В зависимости от типа они могут радикально отличаться по характеристикам. Самые совершенные батарейки (щелочные) - это длительное хранение в фонаре и так же длительный срок использования. Но они дорогие, а еще имеют сокращенный срок жизни, если долго хранятся на морозе зимой или при температуре +50 С в багажнике в летнюю жару. Преимущество всех батареек - когда они сели, их можно мгновенно заменить свежими, принесенными в кармане. Батарея . Если фонарик на аккумуляторах, их не нужно каждый раз заменять новыми, но они требуют хотя бы полчаса-час на подзарядку. То есть надо выбирать модель, которая сможет заряжаться от розетки автомобильного прикуривателя.

. Если фонарик на аккумуляторах, их не нужно каждый раз заменять новыми, но они требуют хотя бы полчаса-час на подзарядку. То есть надо выбирать модель, которая сможет заряжаться от розетки автомобильного прикуривателя. Конденсатор. Редкие модели фонариков имеют вместо батарей или аккумуляторов конденсатор - а он не теряет характеристик от холодов и летней жары. Его проблема - он не держит заряд долго, поэтому используется только в фонарях со встроенным генератором (динамо).

Редкие модели фонариков имеют вместо батарей или аккумуляторов конденсатор - а он не теряет характеристик от холодов и летней жары. Его проблема - он не держит заряд долго, поэтому используется только в фонарях со встроенным генератором (динамо). Динамо. Для многих сценариев это почти идеальный автомобильный вариант: пусть фонариком не пользовались целый год (батарейки или аккумулятор гарантированно бы сели), достаточно полминуты-минуту покрутить его ручку, чтобы иметь свет. Недостаток один: чтобы получить свет надолго, генератор придется время от времени раскручивать. Кстати, есть конструкции типа "жучок", дающие свет мгновенно, но в них нужно все время нажимать рычаг.

Тип оптики

Светодиодные лампы могут быть очень эффективными, давать длинный прожекторный луч или наоборот - ровный рассеянный свет, удобный, например, для ремонта, поиска предмета или обустройства лагеря для ночлега. Но следует понимать, что некоторые светодиодные фонари могут оказаться чересчур яркими или слишком дальнобойными. Иногда мощный луч даже от небольшого фонарика неприятно ослепляет других членов экипажа и зря расходует запас энергии.

Узкий луч . Такой фонарь годится для освещения пространства, больших пустых помещений, поиска объектов на местности. Минус - не всегда удобно и рационально освещать небольшие помещения. Особенно когда речь идет о больших фонарях с узким мощным лучом.

. Такой фонарь годится для освещения пространства, больших пустых помещений, поиска объектов на местности. Минус - не всегда удобно и рационально освещать небольшие помещения. Особенно когда речь идет о больших фонарях с узким мощным лучом. Пятно света (широкий луч) . Такой источник хорошо подходит для освещения ограниченных пространств: подкапотного пространства, багажника и салона машины, комнаты, палатки, места работы при замене колеса. Есть модели фонариков с комбинированной оптикой, где можно выбирать между несколькими режимами, в частности, "луч" и "плафон".

. Такой источник хорошо подходит для освещения ограниченных пространств: подкапотного пространства, багажника и салона машины, комнаты, палатки, места работы при замене колеса. Есть модели фонариков с комбинированной оптикой, где можно выбирать между несколькими режимами, в частности, "луч" и "плафон". Плафон (местное освещение). Мягкий рассеянный свет такого фонаря не требует много энергии, но освещает пространство с широким углом. Такое удобно размещать в палатке, на ветке дерева, под потолком фургона и тому подобное. Чаще всего это будет не отдельный фонарик, а элемент в комбинированном фонаре.

Тип корпуса

От конструктивного оформления фонарика во многом будет зависеть его пригодность для использования в ваших условиях.

Цилиндрический корпус . Это классическая форма, и претензия может быть только одна - такой цилиндр не всегда удобно держать, когда руки заняты ещё чем-то.

. Это классическая форма, и претензия может быть только одна - такой цилиндр не всегда удобно держать, когда руки заняты ещё чем-то. Налобный . Один из самых удобных вариантов имеет таки минус - он ослепляет окружающих того, кто держит "налобник" на голове. И при выборе обратите внимание, какой именно свет дает оптика: узкий луч или рассеянный свет. Своеобразный аналог налобного типа - фонарик, который цепляется на пуговицу одежды.

. Один из самых удобных вариантов имеет таки минус - он ослепляет окружающих того, кто держит "налобник" на голове. И при выборе обратите внимание, какой именно свет дает оптика: узкий луч или рассеянный свет. Своеобразный аналог налобного типа - фонарик, который цепляется на пуговицу одежды. Комбинированный. Именно для автомобилистов бывают предлагаются фонарики с корпусом, имеющим дополнительный функционал: от откидной части для направления света в нужном направлении до встроенного ножа для перерезания ремней безопасности. Действительно интересная опция - крючки или магниты для крепления фонаря в нужном месте.

Вкратце

Как показывает опыт, самая большая проблема фонарика, который прописан в машине - в нужный момент его батарейки или аккумулятор оказываются посаженными. Что и неудивительно, учитывая условия хранения. Поэтому в большинстве случаев водителю стоит ориентироваться в первую очередь именно на это обстоятельство. Кстати, в некоторых моделях авто есть штатный фонарик, который зафиксирован в специальном гнезде с подзарядкой, поэтому он всё время находится в готовности.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.