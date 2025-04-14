Как выбрать электробайк: полезные советы, которые помогут не переплатить за технику

Выбор электровелосипеда надо начинать с понимания собственных потребностей: собираетесь ли вы использовать его когда-нибудь также в обычном, педальном режиме, или нет. Потому что по большому счету часть электробайков является велосипедом только формально, а двигаться с посаженной батареей на них откровенно трудно. Это касается в первую очередь характерных компактных моделей с маленькими колесами и упрощенным, если не сказать, символическим педальным приводом. Конечно, есть также несколько других нюансов, о которых тоже поговорим.

Класс электровелосипеда

Велосипеды, с электроприводом или без, распределяются по назначению: есть городские, дорожные, горные, сложные. Это усложняет выбор, но если не ошибиться с ним, потом байк будет удобнее в эксплуатации. И не забывайте старый закон бытия, по которому расширение одних возможностей традиционно ухудшает некоторые другие.

Выбирайте ведущее колесо

В тех моделях, которые доступны украинским пользователям, двигатель размещается в ступице колеса. Если речь идет о переднем, то это более простой и дешевый вариант. Из минусов - дополнительные хлопоты с разъединением проводов, когда вам захочется демонтировать колесо для размещения велосипеда в багажнике авто. А еще на неровных грунтовых тропах при резком добавлении "газа" переднее ведущее колесо может пробуксовывать.

Мотор в заднем колесе - это уверенное поведение велосипеда на плохой дороге и большая вероятность, что мотор будет по-настоящему мощный.

Вариант размещения электродвигателя в центре рамы (возле каретки педалей) - самый дорогой, и обычно он используется в моделях с расширенными возможностями, о которых упомянем ниже. Скажем, такой велосипед может быть оборудован гибридным приводом или коробкой передач возле заднего колеса, что даёт более уверенную тягу на подъёмах и больший пробег от зарядки до зарядки.

Мотор с редуктором или без

Редукторный двигатель обеспечивает лучшую динамику и экономит заряд батареи, но с ним меньше максимальная скорость (для велосипеда второстепенный параметр) - в пределах 30 - 32 км/ч против тех 50 км/ч, которые дает безредукторная система. Пожалуй, следует напомнить, что и 30 км/ч будут смертельно опасными в случае падения на асфальт без шлема и защитного снаряжения.

Важный нюанс - велик с редукторным мотор-колесом не поддерживает рекуперацию (не возвращает энергию в батарею при движении накатом), но в нем мотор не мешает крутить педали. Электродвигатели прямого привода (дайрект-драйв моторы) сопротивляются вращению педалей, но на спусках они могут зарядить АКБ вплоть до 15 % емкости. Прямой привод имеет смысл на мощных моделях, где драйвер почти не пользуется педалями.

Гибридный - дорого, но полезно

У дорогих электровелосипедов европейских брендов часто есть полезный для здоровья гибридный режим - это когда электропривод лишь частично помогает человеку давить на педали. Это так называемый pedal-assist, который экономит заряд батареи и дает водителю шанс использовать таки велосипед для физических упражнений. Правильный ассистент имеет несколько степеней помощи вплоть до интеллектуального режима: например, на подъеме, когда водитель вынужден сильнее давить на педали, электропривод тоже увеличивает свою помощь.

Какую батарею выбрать для электровелосипеда

Велосипедные батареи бывают трех видов:

Свинцовые SLA. Это самый дешевый вариант, но они имеют малую емкость и малый ресурс - до 300-500 циклов заряд/разряд.

Это самый дешевый вариант, но они имеют малую емкость и малый ресурс - до 300-500 циклов заряд/разряд. Литий-ионные Li-Ion. Эти батареи дороже, но имеют до 1000 циклов и меньшую массу. Это наиболее рекомендуемый аккумулятор для электровелосипеда.

Эти батареи дороже, но имеют до 1000 циклов и меньшую массу. Это наиболее рекомендуемый аккумулятор для электровелосипеда. Литий-фосфатные LiFePO4. Можно сказать, что это люксовые батареи - они очень дорогие, но имеют ресурс вдвое больше литий-ионных.

Для жителей многоэтажек может быть важна такая опция как легкоотъемная батарея: ее можно забирать на ночь в квартиру (для зарядки и против воров), пока велосипед отдыхает, например, в подъезде.

Мощность двигателя

На мотор мощностью до 200 - 300 Вт не стоит обращать внимания, ведь это - минимум, необходимый для неторопливого передвижения по ровному асфальту. Чаще всего электровелосипед имеет мотор мощностью порядка 500 Вт, и такая мощность уже достаточна для прогулок по загородным проселочным дорогам и тропинкам. Конечно, есть электробайки большей мощностью, вплоть до 1000 ватт, но это уже скорее мотоциклы.

Автономность. Опять таки, литий-ионная батарея емкостью менее 10 А*ч не имеет смысла, ведь с ней по асфальту велик не проедет без подзарядки и 15 км. С другой стороны, автономность 60 - 80 км считается хорошим результатом.

Вкратце

Электровелосипед стоит заметных для семейного бюджета денег. И если желание есть, а финансовой возможности нет, можно попробовать получить электровелосипед по частям. Во-первых, можно превратить в электрический имеющийся обычный велосипед, приобретя комплект компонентов. Или купить сначала обычный классический велосипед (и пользоваться им), и экономить деньги на дальнейшее дооборудование его электроприводом. Конечно, в обоих случаях следует выбирать такой велик и такой электрокомплект, чтобы они могли быть согласованы между собой.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.