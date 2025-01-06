Как украинцы праздновали Крещение более 100 лет назад: раритетные фото

6 января в Украине отмечают Крещение по новому церковному календарю. В этот день верующие чествуют таинство крещения Иисуса, которое он принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан.

РБК-Украина рассказывает о том, как украинцы праздновали Крещение 100 лет назад.

Как украинцы праздновали Крещение 100 лет назад

Традиционно на Крещение священники отправляют специальное богослужение и освящают воду в открытых водоемах. Если бьют сильные морозы, то накануне на реках или озерах вырубают большой крест со льда и ставят рядом с прорубью. Верующие после освящения набирают воду и несут ее домой, окропляют ею дом, а потом хранят ее в течение года. Христиане верят, что эта вода обладает особой силой.

О традиции вырезания креста изо льда известно еще из этнографических работ второй половины ХХ века. На Закарпатье верили, что такая прорубь и даже место вокруг имеет чудодейственную силу. Ледовый крест часто обливали свекольным соком, чтобы закрасить его в красный цвет. Иногда рядом ставили елку, а сам крест украшали хвойными ветвями.

На освящение воды собиралась много верующих, которые шли к водоему торжественным ходом. Там священник после молитвы трижды опускал серебряный крест в воду, после чего она считалась освященной.

Освящение воды в Коломыйском уезде в 1930-е годы (фото: Локальная история)

Освящение воды над Збручем, 1910 год (фото: vsviti.com.ua)

В некоторых регионах этот обряд сопровождался выстрелами в воздух из оружия. Считается, что эта традиция восходит еще к козацким временам.

"Когда архимандрит впервые погружал крест в воду, козаки одновременно гремели таким залпом, что от этого удара аж земля стонала. А зрителей укрывал густой дым, как тьма... Успокоившись на несколько минут, пока развеивался дым, а настоятель еще раз погружал крест в воду, козаки снова стреляли, на этот раз сколько кому вздумается", - записал когда-то козацкие свидетельства историк Дмитрий Яворницкий.

Со временем этот обычай распространился за пределы Запорожской Сечи. Есть свидетельства, что в начале ХХ века в Киевской области во время крещения воды в воздух стреляли крестьяне, а в Киеве во время торжественной литургии на берегу Днепра устраивали артиллерийский салют.

Освящение воды во Владимире-Волынском в 1917 году (фото: picryl.com)

Газетные публикации начала ХХ века позволяют современным украинцам увидеть, как проходило освящение воды во Львове. Традиционно обряд проводили на Площади Рынок, где собирались тысячи людей. Когда-то торжественное освящение воды происходило в Богоявленской церкви (сейчас ее уже не существует) на Галицком пригороде на берегу небольшого потока Сороки, который протекал рядом. А уже потом главным местом для обряда стала Площадь.

Митрополит Шептицкий проводит освящение воды во Львове в 1906 году (вырезка газеты "Nowości Illustrowane"/скриншот сайта Старые фотографии Львова)

Освящение воды во Львове на Площади Рынок 1911 год (вырезка газеты "Nowości Illustrowane"/скриншот сайта Старые фотографии Львова)

Купались ли украинцы на Крещение в древности

Купание на Крещение в открытых водоемах не было массовым явлением на украинских этнических землях. Однако свидетельства об этом обряде есть в этнографических исследованиях Волыни и Подолья, Среднем Поднепровья, Закарпатья и Буковины.

Одним из первых этот обычай описал языковед, фольклорист и этнограф Александр Потебня в середине XIX века. Его исследования свидетельствуют, что иногда на Крещение в прорубях купали больных детей, поскольку верили, что иорданская вода исцелит их. Подобный обряд зафиксировал и этнограф Павел Чубинский, который писал, что в Каневском уезде парни купались на Крещение в реках или шли к ним святить воду.

Священник и этнограф Михаил Зубрицкий также описал купание украинцев в открытых водоемах на Крещение. Эту традицию верующие связывали с оздоровлением и духовным очищением от грехов.

"Когда рано освятится на реке вода, моются люди и друляют одни других в воду; кто больше в воде искупается, тем здоровее будет", - писал Зубрицкий.

Во времена СССР все традиции христианских праздников запрещались, купание в проруби приобрело новую популярность уже во второй половине 1990-х, но даже сейчас не является массовым.

Купание в Днепре 1910 год (фото: nashkiev.ua)