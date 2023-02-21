Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

Только 4% респондентов сообщили об улучшении положения.

Одновременно почти в 40% (против 14% в конце 2021 года) произошел рост уверенности в будущем.

Война привела к потере работы не менее трети трудоспособного населения, особенно сложная ситуация для переселенцев и жителей зон боевых действий: половина из них потеряла свою работу.

Даже из тех, кто смог продолжить работать во время войны, все равно половина испытала уменьшение заработной платы.

Самая сложная ситуация была в первые месяцы войны, в дальнейшем люди начали возвращаться к работе.

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.