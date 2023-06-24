Готовятся ли украинцы к отключениям света? Есть ли спрос на генераторы и зарядные станции

Спрос на генераторы и зарядные станции в Украине значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями осени. Но он выше, чем летом 2022 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе сети торговых центров "Эпицентр".

Как отметили в пресс-службе, в первые недели лета спрос на обогреватели был значительно ниже по сравнению с прошлым годом. Продажи этой категории в "Эпицентре" с 1 по 20 июня этого года были более чем вдвое ниже, чем за аналогичный период 2022-го, когда украинцы разметали обогреватели, опасаясь дефицита газа и возможных проблем с отоплением зимой.

"Также можем констатировать снижение спроса на павербанки и автомобильные аккумуляторы, которых за указанный период было продано на 32% и на 6% меньше", - сообщили в "Эпицентре".

В то же время, отмечается рост объемов реализации бензиновых (в 2 раза) и дизельных (почти в 3 раза) генераторов, светильников на солнечных батареях (в 3,5 раза) и зарядных станций типа EcoFlow (в 2,2 раза).

Объемы продаж этих категорий ниже по сравнению с пиковыми скачками спроса, которые наблюдались осенью прошлого года, но значительно превышают показатели начала прошлого года, отметили в пресс-службе.

"А с учетом возможных перебоев с электроснабжением в часы пиковых нагрузок на энергосеть, этим летом можно прогнозировать повышенный интерес и к новым системам охлаждения и кондиционирования с собственными аккумуляторами. Например, холодильники Ecoflow Glacier и кондиционеры EcoFlow Wave, которые уже начали поставляться на украинский рынок", - отметили в "Эпицентре".

Что покупают украинцы в начале лета

Кроме указанных товаров, положительную динамику продаж в период с 1 по 20 июня демонстрировали товары для животных (+42%), предметы бытовой химии и личной гигиены (+37%), пледы (+36%), вазы (+30%), столовые приборы (+19%) и т.д.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году также наблюдается рост продаж в некоторых категориях стройматериалов, бытовой техники и электроники.

Например, реализация товаров категории кровля выросла на 71%, облицовочный кирпич - на 38%, строительная химия - на 32%, газобетонный блок и краски – на 26% и 23% соответственно, а мебель - на 15%. Из бытовой техники и электроники больше выросли категории игровых консолей (в 2,5 раза), портативной акустики (на 73%), плит (на 36%), посудомоечных машин (на 31%) и телевизоров (на 22%).

Также можно отметить рост продаж детских товаров (особенно детских автокресел, игрушек, одежды и обуви) и канцтоваров (бумаги, школьного текстиля, товаров для офиса), сообщили в "Эпицентре".

Спрос в прошлом году

Летом 2022 года в ожидании проблем зимой спрос на обогреватели в Украине взлетел в 20 раз. С октября прошлого года начались многочасовые отключения электроэнергии в Украине из-за ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры. Поэтому значительно вырос спрос на электрогенераторы и зарядные станции. Приблизительно с 10 февраля дефицита в энергосистеме Украины не наблюдается.