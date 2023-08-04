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Как в Украине будут расти тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

Фото: тарифы на коммуналку будут расти постепенно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тарифы на отдельные коммунальные услуги в Украине будут расти и во время войны. Однако значительное повышение ожидается только в послевоенный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2023 года).

Как отмечается в отчете, в 2023 году важным фактором сдерживания инфляции оставался мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ, включая газ, горячую воду и отопление.

Тарифы на электроэнергию для домохозяйств в июне повысились несколько больше, чем ожидал НБУ, однако это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции. Годовые темпы роста административно регулируемых цен снизились до 12,5%.

На прогнозном горизонте административная инфляция будет оставаться высокой. В 2024 году она вырастет до 15%, прежде всего, из-за дальнейшего подорожания табачной продукции (в результате повышения акцизов) и отдельных услуг ЖКХ, отмечают в НБУ.

Согласно ожиданиям НБУ, в 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и "объективную необходимость их повышения".

"Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса, ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки",- прогнозируют в НБУ.

Мораторий не во всю коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

Напомним, в НБУ ожидают, что существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ предполагал, что это произойдет в начале следующего года.

 

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