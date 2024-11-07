Как в Украине относятся к "простым" русским и украинцам на территории РФ: данные КМИС

Как отмечают социологи, в преддверии полномасштабного вторжения 2022 года, в феврале, 34% украинцев хорошо относились к России, плохо – 50%.

После вторжения стабильно абсолютное большинство украинцев плохо относятся к России. По состоянию на октябрь 2024 года 93% украинцев плохо относятся к России, а хорошо относятся только 3%.

По данным КМИС, в ноябре 2021 года 76% украинцев хорошо относились к русским-жителям России и только 14% относились плохо. То есть условная формула для большинства украинцев была "мы обвиняем власть России за Крым и войну на Донбассе, а простые русские не несут ответственности".

Простое полномасштабное вторжение полностью изменило картину. Пока только 8% украинцев хорошо относятся к русским-жителям России, а 84%, напротив, относятся к ним плохо. То есть теперь формула "и власти России, и простые русские несут ответственность".

Отношение к россиянам украинцев на территории РФ

В сентябре 2024 года социологи исследовали отношение к русским методом шкалы Богардуса. Так, для определенной группы (например, русские-жители России) респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями этой группы. Это называется социальной дистанцией.

Минимальная социальная дистанция – 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная – 7 (не пускал бы в Украину). Можно рассчитывать индекс, который будет изменяться от 1 до 7, где 7 будет соответствовать максимальной дистанции этой группы.

В 2013 году спрашивали об общем отношении к русским, и тогда значение индекса составляло 2,7 (что свидетельствовало о высокой открытости украинцев к русским). По состоянию на октябрь 2024 года значение индекса по отношению к русским-жителям России - 6,6. Фактически 86% всех респондентов ответили, что русских-жителей России вообще нельзя пускать в Украину.

Хотя отношение к украинцам в России получше, но также определенно негативное – значение индекса 5,9 (а 55% респондентов ответили, что украинцев из России вообще не стоит пускать в Украину).

Один опрос (с использованием шкалы Богардуса) был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период 10-16 сентября 2024 года и всего было опрошено 1013 респондентов. Второй опрос (с прямым вопросом по отношению к России и русским) был проведен в период 20 сентября -3 октября 2024 года среди 2004 респондентов.