RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как в Украине будут убирать памятники Пушкину и Петру I: ответ министра культуры

Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталия Гурковская

Убирать памятники Пушкину и Петру I в Украине будут в рамках закона. При этом если это памятник, который занесен в реестр как национальная памятка, он должен быть, если решение есть его перенести, перенесен в соответствующее место и сохранен как архитектурный памятник.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Должны все-таки действовать в рамках закона. Я также надеюсь, что на следующей неделе будет рассмотрен наш общий с депутатами проект по изъятию из реестров наследия памятников, посвященных тем, кто глорифицирует Российскую империю. Это, по крайней мере, законное основание для того, чтобы снимать Пушкиных и всех других товарищей, которых здесь наставили российские и советские власти", - рассказал он.

При этом министр подчеркнул, что закон не только дает основания для этого, но и обязывает.

"Это абсолютно законные основания. Мы были в Полтаве, нам местные сторонники Петра I говорят: "А где законные основания?" Как сносить какого-то советского партийного вождя, есть закон. А где закон о Петре I? Конечно, не все смотрят так. .Если есть желание в Одессе провели опрос и памятник Екатерине убрали. Но если желания нет, должен быть закон", - привел пример Ткаченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ткаченко