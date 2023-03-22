Как в Украине будут убирать памятники Пушкину и Петру I: ответ министра культуры

Убирать памятники Пушкину и Петру I в Украине будут в рамках закона. При этом если это памятник, который занесен в реестр как национальная памятка, он должен быть, если решение есть его перенести, перенесен в соответствующее место и сохранен как архитектурный памятник.

"Должны все-таки действовать в рамках закона. Я также надеюсь, что на следующей неделе будет рассмотрен наш общий с депутатами проект по изъятию из реестров наследия памятников, посвященных тем, кто глорифицирует Российскую империю. Это, по крайней мере, законное основание для того, чтобы снимать Пушкиных и всех других товарищей, которых здесь наставили российские и советские власти", - рассказал он.

При этом министр подчеркнул, что закон не только дает основания для этого, но и обязывает.

"Это абсолютно законные основания. Мы были в Полтаве, нам местные сторонники Петра I говорят: "А где законные основания?" Как сносить какого-то советского партийного вождя, есть закон. А где закон о Петре I? Конечно, не все смотрят так. .Если есть желание в Одессе провели опрос и памятник Екатерине убрали. Но если желания нет, должен быть закон", - привел пример Ткаченко.