Как Украине усилить контроль над собственным развитием

Украина стремится меньше полагаться на внешние заимствования, потому что хочет контролировать собственное развитие и стабильность. Есть ли у нас реальные основания говорить о том, что такой путь возможен в условиях широкомасштабной войны – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

По данным Министерства финансов Украины, доходы государственного бюджета за 2023 год выросли почти на 885 миллиардов гривен или на 49,5%. Это означает, что благодаря устойчивости ВСУ на фронте и украинских предпринимателей в тылу экономика Украина устояла. При этом в некоторых отраслях экономика демонстрирует даже готовность к росту. В плане действий правительства, которое будет реализовано благодаря подтвержденному финансированию со стороны ЕС программы Ukraine Facility, в частности, содержится перечень секторов, развитие которых является приоритетным. Это энергетический и аграрный секторы, логистика, IT, перерабатывающая промышленность и т.д.

Однако понятно, что сами по себе локомотивы мало что сделают, если все остальные вагоны будут стоять на тормозах. Итак, для того, чтобы вся экономика Украины стала на рельсы восстановления, нужно, чтобы сдвинулся и покатился именно весь "поезд".

Отдельные действия для этого предпринимались уже в прошлом году. Например, заслуживает упоминания тот факт, что по государственной программе поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" было профинансировано 10,9 тысячи субъектов на общую сумму в 44,5 млрд гривен. Но очевидно, что на данном этапе финансовые возможности государства ограничены, поэтому, искренними, на такого рода поддержку могут рассчитывать далеко не все. Однако при определенных условиях этого и не нужно.

Основной ресурс бизнеса – это частная инициатива. Поэтому, если не можешь помочь материально, следует стимулировать хотя бы нравственно. То есть создать такие условия, когда предпринимателям никто и ничто по крайней мере не мешает. Не забывая при этом о золотом правиле "ничего ради бизнеса, без учета мнения самого бизнеса".

Именно в этом контексте становится понятным, что решение президента Владимира Зеленского о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства и начала Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" чрезвычайно своевременны. Искренний и ответственный диалог государства с бизнесом, уважение к предпринимателям как к людям, укрепляющим обороноспособность страны, учет их мнения – это шаги, не требующие дополнительных бюджетных расходов, но способные обеспечить значительное увеличение поступлений в госбюджет.

И еще один немаловажный момент. Так уж случилось, что "таможни" и "налоговики" у нас находятся в зоне непрерывной критики. Не собираюсь кого-то защищать, но обратите внимание на некоторые моменты. Во-первых, нет смысла упрекать людей, если плохо настроена сама система. А то, что Государственную таможенную и Государственную налоговую службы нужно усиливать, прежде всего, институционально Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики говорит уже почти год. Во-вторых, следует быть объективными, то есть оценивать работу ГТС и ГНС по объективным показателям, а они достаточно столь приличны. В частности, за январь 2024 года в Государственный бюджет Украины перечислено:

47,3 млрд грн таможенных платежей, это на 11 млрд грн или на 30,3% больше, чем ожидаемые поступления в казну.

96 млрд грн налоговых платежей, показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 113,6%.

Подведем итоги. Есть немного меньше, чем три месяца действия моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятий. За это время соответствующим государственным институтам и бизнесу следует передать президенту наработки, которые позволят решить существующие проблемы в их взаимодействии.

За это время также было бы желательно достичь определенности по законопроектам, предусматривающим оптимизацию деятельности и институциональное усиление ГТС, ГНС и БЭБ. Осуществим эти шаги – значит существенно сдвинемся в достижении стратегической цели. Мы сможем перейти к формированию экономических основ, которые позволят меньше зависеть от внешних заимствований и усилить контроль над своим стабильным развитием.