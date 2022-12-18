Как Украина будет защищать Ровенскую АЭС в случае нападения: объяснение директора станции

"Готовим меры, чтобы атомная станция не была атакована и захвачена. Для этого мы работаем совместно с военными. Нашу станцию охраняет Нацгвардия. Сейчас ВСУ гораздо больше готовы к нападениям на станцию, чем это было раньше. Есть определенные защитные схемы", - пояснил Ковтонюк.

Также директор АЭС отметил, что прямой удар по станции не приведет к ядерной катастрофе благодаря защите. В то же время, существует риск повреждений, которые прекратят работу энергоблока.

"При ракетных атаках ядерные инциденты невозможны. Возможны повреждения, которые не будут давать возможности работать энергоблоку", - отметил директор АЭС.