Как Украина будет защищать Ровенскую АЭС в случае нападения: объяснение директора станции

Из-за риска открытого вторжения Беларуси Украина готовит меры по защите Ровенской АЭС. В настоящее время станцию обороняет Нацгвардия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Ровенской станции Павла Ковтонюка для "Голоса Америки".
"Готовим меры, чтобы атомная станция не была атакована и захвачена. Для этого мы работаем совместно с военными. Нашу станцию охраняет Нацгвардия. Сейчас ВСУ гораздо больше готовы к нападениям на станцию, чем это было раньше. Есть определенные защитные схемы", - пояснил Ковтонюк.
Также директор АЭС отметил, что прямой удар по станции не приведет к ядерной катастрофе благодаря защите. В то же время, существует риск повреждений, которые прекратят работу энергоблока.
"При ракетных атаках ядерные инциденты невозможны. Возможны повреждения, которые не будут давать возможности работать энергоблоку", - отметил директор АЭС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор Владимир Путин планирует прилететь в Минск 19 декабря для встречи Александром Лукашенко.
Тем временем армия Беларуси приступила к внезапной проверке боевой готовности.
В то же время, как утверждает Институт изучения войны, крайне маловероятно, что оккупанты смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.