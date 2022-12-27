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Как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС: объяснение вице-премьера

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 декабря, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, как украинские власти осуществляют коммуникацию с Венгрией о решениях в поддержку Украины во время войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире телемарафона.

"Венгрия - это как раз та страна, которая приняла сознательное решение не оказывать системную финансовую помощь Украине, пыталась несколько раз блокировать финансовую помощь Европейского Союза для Украины, а также не оказывает военной помощи нашему государству. Поэтому основная коммуникация в вопросах, которые зависят от Венгрии, осуществляется через взаимодействие с Европейским Союзом", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, сейчас такое взаимодействие успешно, ведь работа с этой страной ЕС привела к тому, что консенсус все же можно найти и по финансовой помощи Украине и по поддержке санкций.

"Но эта страна (Венгрия - ред.) действительно показала свое лицо. В частности, голосуя за последний пакет санкций, именно Венгрия настаивала на исключении из санкционного пакета трех министров правительства преступной Российской Федерации. И я думаю, что это более красноречивая позиция этой страны, чем любые заявления в частности Украины", – добавила она.

Напомним, Орбан намекнул на желание поражения Украины в войне. Однако ему резко ответили в МИД Украины.

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