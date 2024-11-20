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Как Украина может отсрочить массированные удары России: разъяснение эксперта

Киев, Среда 20 ноября 2024 20:19
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Как Украина может отсрочить массированные удары России: разъяснение эксперта Иллюстративное фото: Украина может отсрочить российский массированный удар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Украинские воины способны отсрочить новые массированные удары российских оккупантов. Это возможно благодаря атакам на склады боеприпасов врага.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что украинские защитники работают на упреждение. Они не только занимаются противовоздушной обороной, но и уничтожают большие склады россиян, которые находятся на европейской части России. На таких объектах оккупанты хранят снаряды, баллистические и крылатые ракеты.

"Чем меньше в России меньше возможностей по нам стрелять, тем меньше вреда нанесут нашей инфраструктуре", - объяснил Ступак.

По его мнению, когда Украина ударила по трем складам россиян в сентябре, это отсрочило массированный удар, который произошел 17 ноября.

"Украина отсрочила этот удар, когда уничтожила эти склады. Удар должен был быть еще в начале октября. Но состоялся только в середине ноября", - добавил он.

Массированный удар 17 ноября

Напомним, российские оккупанты почти три месяца не наносили по Украине массированные удары.

Во время последней атаки они использовали сразу 120 ракет и 90 дронов. В частности, по Украине запускали гиперзвуковую ракету "Циркон" и аэробаллистическую ракету "Кинжал".

При этом сегодня, 20 ноября, посольство США сообщило об угрозе "серьезного удара" россиян по Украине. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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