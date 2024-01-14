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Как участнику боевых действий отказаться от льгот в Украине из-за границы: объяснение ПФУ

Иллюстративное фото: участники боевых действий могут отказаться от льгот на коммуналку (facebook com kogupfu)
Автор: Наталья Кава

Участники боевых действий вправе, в частности, на скидку оплаты за пользование жильем и коммунальными услугами. Это указано в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Однако, находясь за границей, участники боевых действий имеют право отказаться от предоставленных им льгот на скидку оплаты за пользование жильем и коммунальными услугами.

Льготник по своему усмотрению реализует свое право на льготы и может отказаться от них.

В частности, предоставление льгот прекращается по заявлению льготника с месяца, следующего за месяцем его представления, если иное не оговорено заявлением.

Такое заявление можно отправить в электронном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, электронной почтой или средствами почтовой связи.

Контакты территориальных органов Пенсионного фонда Украины можно найти ЗДЕСЬ.

Субсидия в Украине

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплате жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

В то же время украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.

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