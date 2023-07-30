Как обезопасить себя на водоемах: спасатели назвали главные правила

С начала года сотни украинцев погибли на водоемах. Чтобы обезопасить себя, необходимо придерживаться ряда правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели сформировали список требований безопасности:
В ГСЧС напомнили, что с начала 2023 года на воде погибли 596 людей, среди которых 52 ребенка. Основная причина трагических инцидентов - игнорирование правил безопасности.
Напомним, ранее РБК-Украина напоминало, в каких областях Украины можно отдохнуть на пляжах и где к воде лучше даже не приближаться.
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