Как обезопасить дом после подтопления: советы Минздрава

Кроме действий соответствующих служб жители зданий, которые были затоплены, могут самостоятельно провести ряд мер по восстановлению дома, чтобы предотвратить дальнейшее его повреждение и защитить свое здоровье.

Общие рекомендации

Возвращайтесь в дом только тогда, когда будет безопасно и это позволят местные власти и службы экстренного реагирования.

После возвращения будьте максимально внимательны и осторожны.

Главный электрический щит перед использованием должен быть очищен, высушен и проверен квалифицированным электриком.

То же касается и электроприборов, которые могли быть затоплены. При включении они могут поразить электрическим током или привести к возгоранию.

Безопасность здания

Перед тем как заходить в дом, следует внешне оценить его целостность и убедиться, что конструкция безопасна.

Обратите внимание, не деформированы ли пол и стены.

Будьте осторожны и учитывайте отверстия в полу, разбитые стекла и другой потенциально опасный мусор.

Детей возвращайте домой только в уже убранное безопасное жилье.

Безопасное использование воды

Не употребляйте продукты, которые находились в воде. Это касается и консервации, которая была затоплена и получила повреждения.

Тщательно мойте безопасной кипяченой водой от грязи, затем обдавайте кипятком овощи и фрукты.

Не используйте для питья воду из открытых водоемов и колодцев. Из-за подтопления в такие источники могли попасть возбудители инфекционных болезней из скотомогильников, кладбищ, уборных, хлевов, полей, мусорных свалок, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества. Если качественной привезенной воды нет, для питья можно пользоваться только хорошо прокипяченную воду.

Безопасная уборка

Соблюдайте правила гигиены и минимизируйте контакт с водой. Держите детей как можно дальше от загрязненных территорий во время уборки.

Обязательно используйте резиновые перчатки, при необходимости - маски или респираторы.

В зависимости от состояния вашего дома может потребоваться использование дополнительного оборудования: помп или вентиляторов для сушки. Во время их эксплуатации следите за тем, чтобы удлинители, к которым они подключены, находились как можно дальше от воды.

Удаляйте воду из затопленного дома или квартиры медленно. Сливайте ее поэтапно - примерно одну треть объема каждый день, потому что если земля все еще насыщена влагой и вода удаляется слишком быстро, стены или пол могут деформироваться.

Смойте всю грязь, приставшую к стенам и мебели из твердой древесины, а затем промойте несколько раз.

Вымойте и протрите все поверхности и конструкции моющим средством.

Избавьтесь от предметов, которые подверглись максимальному воздействию воды.

Промойте и продезинфицируйте канализационные сети на кухне, удалите остатки жира и грязи.

Очистите или замените дренажные трубы вне фундамента, если они засорены.

Очистка ковров и мебели

Просушите ковры в течение нескольких дней. Ковры, пропитанные сточными водами, необходимо выбросить.

Удалите остатки грязи с мебели, бытовой техники.

Если предметы просто влажные, дайте грязи высохнуть, а затем почистите ее щеткой.

С мягкой мебели следует снять подушки и высушить ее отдельно. Не снимайте обивку. Поднимите мебель так, чтобы на поверхность попадало больше солнца или теплого воздуха вентилятора.

В деревянной мебели извлеките ящики и откройте дверцу. Не сушите слишком быстро обогревателями или вентиляторами - иначе дерево может потрескаться и деформироваться.

Борьба с плесенью

Если вы убираете в помещении, где есть плесень, наденьте маску и одноразовые перчатки.

Чтобы минимизировать развитие плесени, просушивайте помещение в течение 48 часов.

Отдельно тщательно просушите текстиль, мех, книги.

Мокрая плесень размажется, если ее вытирать. Дайте ей высохнуть, а затем почистите.

Споры плесени можно уничтожить специальными химическими средствами или спиртом, слегка смочив им необходимый предмет.

Безопасное использование отопления и техники

Если вы используете насосы или обогреватели, которые работают на бензине, керосине или пропане, следите за техникой безопасности. Такие устройства могут производить большое количество смертельного угарного газа, если они не настроены или в помещении неправильная вентиляция.

Не используйте затопленные приборы, розетки, распределительные коробки или панели выключателя предохранителей, пока их не проверит коммунальная служба.

Дровяную, газовую или электрическую систему отопления должен проверить квалифицированный специалист перед использованием.

Замените фильтры и изоляцию внутри печей, водонагревателей, холодильников и морозильных камер, если они подвергаются воздействию влаги.

Что лучше выбросить

Все изоляционные материалы, мебель из ДСП, матрасы, мягкие игрушки, подушки, одеяла, которые подверглись сильному влияния воды.

Что можно спасти

Каркасную мебель. Однако сначала их следует очистить, продезинфицировать и промыть, а затем высушить с помощью вентиляции как можно дальше от прямых солнечных лучей или тепла. Слишком быстрое высыхание может привести к деформации и растрескиванию.

Одежду. Следует снять сильную грязь с одежды, которую можно стирать. Прополощите и постирайте его несколько раз с моющим средством и быстро высушите.

Окончательно возвращаться в свой дом можно только тогда, когда:

централизованное водоснабжение восстановлено и признано безопасным;

каждое помещение дома было тщательно очищено, продезинфицировано и высушено;

вся загрязненная посуда и кухонные принадлежности были тщательно вымыты и продезинфицированы с помощью кипятка или дезинфицирующего раствора;

есть надлежащая работа канализационных сетей.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами ГЭС 6 июня подтопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом россияне не проводили эвакуацию населения.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-за российского теракта погиб по меньшей мере 21 человек.

Причем пропавшими без вести в результате после ГЭС все еще числятся 109 человек.

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