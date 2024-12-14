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Как уберечься от вражеских дронов со взрывчаткой: напоминание жителям прифронтовых территорий

Иллюстративное фото: жителям прифронтовых территорий напомнили, как уберечься от вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Целями российских агрессоров вблизи линии фронта часто становятся спасатели, волонтеры и неравнодушные люди, которые помогают преодолевать последствия обстрелов. Враг может применять по ним удары FPV-дронами или сбросы взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Именно поэтому стоит помнить правила относительно того, как уберечься от такой опасности. Их разработали специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В первую очередь следует помнить, что все объекты в воздухе нужно воспринимать как потенциальную опасность. Если слышите звук беспилотника или видите его в небе, немедленно бегите в укрытие.

В случае, если дрон завис над вами, скорее всего, враг вас уже заметил. В таком случае необходимо спрятаться в безопасное место.

А если вы заметили беспилотник, находясь в автомобиле, немедленно выйдите из транспорта, отбегите от дороги и найдите укрытие.

Стоит заметить, что если видели, куда упал дрон, сообщите об этом спасателям или полиции по номерам 101 или 102.

Ранее РБК-Украина рассказывала, какая денежная помощь предусмотрена для ВПЛ и что делать в случае задержек выплат.

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