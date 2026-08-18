Как Трамп вдыхает новую жизнь в демократию

Главное: "Фламинго-революция" в Албании: массовые протесты в Тиране вспыхнули из-за соглашения о застройке природного заповедника под роскошный курорт.

массовые протесты в Тиране вспыхнули из-за соглашения о застройке природного заповедника под роскошный курорт. Участие семьи Трампа: зять Джаред Кушнер и дочь Иванка Трамп продвигают проект при поддержке албанского премьера Эди Рамы.

зять Джаред Кушнер и дочь Иванка Трамп продвигают проект при поддержке албанского премьера Эди Рамы. Риск для вступления в ЕС : из-за игнорирования экологических правил ЕС и угождения Трампу протестующие обвиняют власть в подрыве евроинтеграции.

: из-за игнорирования экологических правил ЕС и угождения Трампу протестующие обвиняют власть в подрыве евроинтеграции. Новый глобальный тренд: связи с администрацией Трампа больше не гарантируют автократам защиту, а становятся маркером коррупции.

Здесь, в столице Албании, работники отелей на все лады подчеркивают, что протесты, продолжающиеся на улице, являются вполне мирными. Судя по всему, с начала массовых демонстраций весной было немало отмен бронирования номеров. Но если спросить их напрямую, они могут тайком намекнуть, что рады видеть среди участников протестов туристов.

Каждый вечер люди разного возраста собираются перед офисом премьер-министра Эди Рамы, чтобы выразить недовольство коррупцией и требовать его отставки.

"Фламинго-революция", как ее прозвали, была спровоцирована тем, что многие считают непристной сделкой между албанским правительством и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Таким образом, мы наблюдаем неожиданный глобальный эффект "трампизма": правительство, вступающее в сговор с самой коррумпированной администрацией в истории Америки, рискует столкнуться с вызовом со стороны внутренних оппонентов.

За год многое может измениться. Вспомним, что в течение 2025 года комментаторы по всему миру справедливо осуждали бездумное разрушение Агентства США по международному развитию (USAID) и сетовали на то, что второй президентский срок Трампа предвещал для демократии и прав человека во всем мире. Послание для автократов почти повсюду заключалось в том, что они не столкнутся ни с каким сопротивлением. Учитывая хорошо известную приверженность Трампа к сильным лидерам, их могли бы даже приветствовать.

Поэтому президент Сербии Александар Вучич отдал приказ о проведении полицейских рейдов в различных НПО, получавших поддержку от USAID, с радостью оправдывая такие наглые атаки на гражданское общество тем, что Илон Маск назвал это агентство "преступной организацией".

По некоторым оценкам, ликвидация USAID, инициированная Маском, приведет к миллионам смертей; однако мировые автократы рассматривали ее как сугубо позитивный шаг.

Возможно, членам "Autocracy, Inc." следовало осознать, что получение поддержки от Трампа для их коварных действий окажется двояким благом. В конце концов, политическая логика, которую так много наблюдателей оплакивали в 2025 году, могла бы измениться, и связи с режимом Трампа стали бы доказательством собственной коррупции.

И так оно и произошло. Трамп не только глубоко непопулярен в большинстве стран мира, но и тем, кто выступает против действующих правительств, поддерживающих Трампа, намного легче выдвигать обвинения в коррупции.

Ведь даже те, кто не слишком хорошо знаком с тонкостями американской политики, наверняка слышали о скандалах, таких как подарок Катару Трампу в виде "летающего дворца-взятки".

Кажется, именно народное сопротивление коррупции в стиле Трампа характеризует ситуацию в Албании. По их собственным словам, Кушнер и Иванка Трамп "открыли" прекрасный остров у албанского побережья (Сазан вряд ли можно было назвать неоткрытым, поскольку он давно служил албанской военной базой).

Более того, они наткнулись на эту жемчужину и ее живописные берега во время отдыха на суперяхте своего друга-миллиардера Натаниэля Ротшильда, где к ним присоединился никто иной, как сам Рама.

Вскоре после этого Кушнер и Иванка Трамп начали изучать возможность превращения официально признанного природного заповедника для фламинго в роскошный курорт, а когда местные протестующие выступили против этого плана, их грубо разогнали нанятые охранники.

Однако это было снято на видео, и протесты вскоре распространились с юга страны в Тирану. Сейчас каждый вечер проходят массовые демонстрации, на которых главное место занимают фламинго во всех возможных формах и видах – от картонных до больших розовых надувных фигур.

Интересно, что среди многочисленных албанских флагов, которые держат демонстранты, есть и американский флаг "Звезды и полосы". В этой традиционно проамериканской стране граждане явно хотят дать понять, что их послание – не антиамериканское, а направленное против коррупции. Они выступают против полного отсутствия прозрачности.

Трамп является идеальным катализатором такого движения, поскольку он более наглый коррупционер, чем большинство современных авторитарных лидеров. Он хвастливо принимает роскошные подарки – от бриллиантов до криптовалютных платежей – а затем, как представляется, "случайно" отменяет пошлины или издает помилования.

Доказательства распространенного инсайдерского трейдинга и манипулирования акциями были неопровержимыми еще до того, как социальная сеть Трампа начала открыто продавать ранний доступ к заявлениям президента, влияющим на рынок.

Официальное послание Белого дома Трампа остальному миру не могло быть более четким. В 2025 году он "приостановил" применение Закона о коррупционной практике за рубежом – важного оружия против взяточничества за пределами США.

Затем, этим летом, администрация полностью обесценила Закон о корпоративной прозрачности – который когда-то государственный секретарь Трампа Марко Рубио называл "самым важным законом против коррупции и отмывания денег за последние десятилетия" – упростив отечественным и зарубежным преступникам возможность прятаться за подставными компаниями.

Однако учитывая такие сигналы, вряд ли удивительно, что те, кто ведет заметную деловую деятельность с зарождающимся мафиозным государством Трампа, в итоге выглядят подозрительно. Хотя разговоры Трампа о "фейковых новостях" помогли автократам во всем мире оправдать атаки на прессу, его откровенная коррупция также привлекла внимание к их собственным коррупционным схемам.

В случае с Албанией демонстранты критикуют как Раму, так и лидера оппозиции Сали Беришу, бывшего президента и премьер-министра. Моральное обвинение протестующих касается всего политического класса страны, который уже давно лишь на словах поддерживает перспективу вступления в Европейский Союз, хотя и может уменьшить вероятность такого результата, идя на уступки таким фигурам, как Кушнеры.

Депутаты Европарламента уже предупредили Раму, что сделки, игнорирующие правила ЕС, могут поставить под угрозу вступление в Союз.

Рама сетует: "Если бы не Джаред Кушнер… никому бы не было дела ни до фламинго, ни до Албании, ни до чего. Именно всеобщая ненависть к Трампу и вызывает все это пристальное внимание". Он прав, хотя и не в том смысле, какой он имел в виду.

Еще год назад мало кто мог представить, что возвращение Трампа в Белый дом в итоге подпитает массовое продемократическое движение и требования прозрачности по всему миру. Однако у мировых автократов появился новый враг: их лучший друг.

Авторские права: Project Syndicate, 2026