Музей Майдана: почему до сих пор не началось строительство

– В мае Владимир Зеленский поддержал законопроект, который разблокировал строительство Музея Майдана. Что с тех пор удалось сделать?

– Мы обновили мемориальное пространство на Аллее Небесной Сотни возле Экуменического храма Архистратига Михаила и новомучеников украинских УГКЦ. Это место сразу образовалось после расстрелов 20 февраля 2014-го, куда неравнодушные киевляне приносили цветы для чествования Небесной Сотни.

Отреставрировали часовню, дубовый крест, потому что за столько лет он был уже в критическом состоянии. Установили мемориальную стелу из гранита с портретами героев и с QR-кодами, по которым можно больше узнать об их биографии. Поэтому 21 ноября открываем там обновленное пространство.

До мая 2027-го планируем экспонировать мемориальную стелу из белого гранита, которая является элементом проекта, победившего на Международном архитектурном конкурсе на Мемориал в 2018 году. Она должна была бы стоять на Аллее Героев Небесной Сотни, возле цветочных часов, но эта территория до сих пор арестована по ходатайству Офиса Генпрокурора из-за незавершенных следственных действий и отсутствия приговоров виновным в расстрелах на Майдане.

Читайте также: В Украине стартует конкурс научных работ о Революции Достоинства: когда подавать заявки

Поскольку работы можем проводить только на не арестованных участках, то стелу установим вблизи Октябрьского, где должен быть сооружен музей. В будущем здание и стела создадут единое мемориальное пространство.

– То есть пока не будет приговора виновным в расстрелах, не будет музея?

– Важно не путать две составляющие Национального мемориального музейного комплекса. Первая – это Мемориал Героев Небесной Сотни, который должен быть сооружен на бывшей улице Институтской – от пересечения с Крещатиком и до улицы Ольгинской. Там, согласно проекту, должны были быть гранитная стела, аллея из лип и коммеморативные места возле часовни.

Вторая составляющая – здание музея возле Октябрьского дворца. Эта территория не арестована. В 2021-м мы начали проектирование, но полномасштабное вторжение остановило его из-за нехватки финансирования. Впрочем, принятый закон нам позволил использовать материалы, которые уже были закуплены для строительства.

И.о. гендиректора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло (фото: РБК-Украина)

– А что с самим строительством?

– Средств в госбюджете на это нет. В 2021-м году только проектные работы оценивали примерно в 50 миллионов гривен, а строительство – около миллиарда гривен.

По проекту немецких архитекторов это должно быть 6-этажное здание с пространством на 27 тысяч квадратных метров, с современной инфраструктурой и новыми технологиями.

Еще до полномасштабной войны были определенные манипуляции относительно строительства, которые будоражили общество. Мол, если построят музей и мемориал, то эта территория потеряет аутентичность, будет изменена и невозможно будет привлечь виновных к ответственности. Думаю, этот нарратив генерировали в РФ.

Ежегодно следователи и Офис генпрокурора отчитываются о проделанной работе, но судебных решений до сих пор нет. Наверное, все еще есть пророссийские силы, которые не заинтересованы в правде, затягивают процесс.

Нужна судебная реформа. Только она может сделать украинское судопроизводство быстрым, эффективным, справедливым. К сожалению, в контексте правосудия мы до сих пор живем в Украине Януковича. Потому что одним из требований Майдана было изменение судебной системы. Оно так и не выполнено.

– Как изменилась работа вашего мемориального комплекса с началом полномасштабной войны?

– Часть наших сотрудников ушли добровольцами на фронт. Остальная команда взялась за эвакуацию коллекций, потому что была угроза уничтожения. Еще с лета 2021-го зарубежные коллеги призывали нас готовиться, потому что Музей Майдана находится в перечне институций, которые должны быть ликвидированы в случае оккупации Киева.

С первых дней большой войны мы с партнерами создали общественную инициативу "Штаб спасения наследия", присоединились к эвакуации коллекций и оказанию гуманитарной помощи учреждениям по всей Украине. Запустили серию экспедиций, где документировали поврежденные объекты, собирали доказательства преступлений россиян против украинской культуры и идентичности.

За это время музейная коллекция увеличилась почти вдвое. Многие вещи нам присылают коллеги с фронта. Недавно коменданты Оранжевой революции передали уникальный архив своего штаба и подарили огромное фотопанно, которое там висело. Также коллекция пополнилась расписанной каской Романа Ратушного, в которой он был на Майдане.

Экспонаты Музея Майдана (фото: РБК-Украина)

Много усилий мы направили на фандрайзинговые кампании, привлечение партнеров, в том числе иностранных, чтобы иметь возможность функционировать. Понимаем, что средства госбюджета сейчас нужны на победу, поэтому нужно привлекать благотворителей и к процессу строительства, ведь не можем просто ждать.

В Украине не хватает современных и мощных площадок памяти. Нет пока ни одного музея, построенного специально для этого. И наш Музей стал бы пространством, в котором можно было бы освещать не только события Майданов, но и гораздо более широкий круг тем, связанных с борьбой украинцев за свободу.

Поэтому важно, что после длительной паузы мы перешли к практическим шагам по реализации будущего достойного пространства памяти о наших героях и создания современной площадки, которая будет не только о травматическом прошлом, но и о героическом формировании нашего будущего.

– Вы упомянули, что в Украине не хватает современных площадок коммеморации. Как вы искали подходы к сохранению памяти о Майдане?

– До большой войны мы были инициаторами создания Украинской коалиции памяти, пытались объединить музеи и пространства, которые изучают и внедряют новые формы коммеморации. Раньше это было не очень развито в Украине. У нас были важные площадки – Бабий Яр, Музей Второй мировой войны, Быковнянские могилы, музей Голодомора, которые нуждались в новой идентичности и развитии.

Но были вызовы в методах освещения "сложной истории" и создания нарративов, которые были бы не черно-белыми и не стали элементами пропаганды, а могли бы правдиво рассказывать о тех событиях, привлекая в эти музеи более широкий круг людей.

Мы изучали иностранный опыт, чтобы понять, как нужно работать с памятью. Вместе с Украинским институтом национальной памяти в свое время ездили за границу, изучали, как действуют подобные музеи в Европе и Соединенных Штатах.

Мы плодотворно сотрудничали также и с американскими коллегами из Национального музея и мемориала 11 сентября в Нью-Йорке, а также тамошним Мемориальным музеем Холокоста. Иностранные специалисты были привлечены к созданию нашего Музея, мы вместе разрабатывали концепт будущей экспозиции, пространственный план и т.д. Мы стали первыми в Украине членами Международной коалиции мест памяти и совести – неправительственной организации из Нью-Йорка.

13-я годовщина Революции Достоинства: какие мероприятия запланированы

– Какие выставки стоит посетить к годовщине начала протестов на Майдане?

– В нашем информационно-выставочном центре в Доме профсоюзов постоянно действует выставка "Навстречу свободе". В Галерее протестного искусства Музея Майдана 19 ноября открыли новую выставку "Ассамбляж свободы", приуроченную к десятилетию музея.

Это наша попытка отрефлексировать пройденный путь, вызовы, достижения и роль Музея Майдана в сохранении исторической памяти украинского народа, в частности по поводу Революции Достоинства.

Читайте также: От петуха из Бородянки до работ Примаченко: в Киеве открыли выставку о спасении наследия

А 21 ноября на площади Независимости презентуем выставку "Майдан. Украина. Мир". Это 48 стендов о том, как мир открывает для себя Украину через самые успешные общественно-политические протесты в новейшей истории нашего государства: Революцию на граните, Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

Эту выставку готовили в сотрудничестве с институциями за границей, которые документировали те события. Обращались к украинским организациям в Европе, Соединенных Штатах, Австралии, Новой Зеландии, чтобы они предоставили свои архивы.

Также у нас есть передвижные выставки в разных регионах, которые рассказывают о майдановцах – героях российско-украинской войны.

– С начала Революции Достоинства уже прошло 13 лет. Изменились ли за это время акценты в ваших выставках?

– Конечно, мы адаптируем выставки: показываем преемственность нашей борьбы, пытаемся сравнить опыт предыдущих протестов с нынешней войной. Позиционируем Героев Небесной Сотни как первых героев российско-украинской войны, максимально отслеживаем судьбы майдановцев.

Например, у нас была выставка о Маркияне Паславском – американце украинского происхождения, ветеране Вооруженных Сил США. Он был миллионером на Манхэттене, но все бросил и приехал в Украину, где основал свое дело.

Впоследствии поддержал Майдан, а потом добровольцем пошел в батальон "Донбасс". Погиб под Иловайском. И таких историй у нас много. Мы делали выставку об Еленовке и пленных, а еще о поврежденных храмах Украины, которые стали целью для военных РФ. Эту выставку показывали в США возле Капитолия, а сегодня она путешествует по Канаде.

– Как иностранцы реагируют на Майдан в силу сегодняшних событий?

– Революция Достоинства – это событие, которое мощно проявило Украину на мировой карте. Тогда многие иностранцы узнали о нашем государстве, начали интересоваться украинской историей и идентичностью. Но из-за коррупционных скандалов и нереализованных требований Майдана эта заинтересованность со временем пошла на спад.

С началом полномасштабного вторжения интерес иностранцев снова усилился. События Майдана дают им лучшее понимание предпосылок этой войны. Майдан стал необратимой точкой в историческом развитии Украины, когда украинцы четко заявили, что возвращения к новой империи кремля, Советскому Союзу не будет. После него начались мощные процессы декоммунизации, а с 2022 года еще и дерусификации.

Революция показала, что вектор развития украинского общества абсолютно проевропейский. Это стало триггерной точкой для режима Путина и он применил план Б. Потому что изначально планировал подчинить Украину через пророссийскую власть Янковича. Это был своеобразный белорусский сценарий: сделать Украину полностью подконтрольной условно мирным путем.

Заинтересованность темой Майдана до сих пор видим среди многих зарубежных историков: Тимоти Снайдера, Марси Шор и других. Меня приглашали много раз в Великобританию, Швецию, США с выступлениями, чтобы понять, как протесты в Украине 2013-14 годов изменили геополитику. Также до полномасштабной войны к нам приезжало много студентов из Беларуси и Гонконга, чтобы изучать наш опыт.

А три года назад во Франкфурте нас пригласили на выставку об архитектуре протестов. Там собрали интересную информацию и экспонаты о крупнейших протестах за 200 лет, которые меняли исторический ход во многих странах. События Майдана были интегрированы в этот проект как одна из центральных экспозиций.

Игорь Пошивайло: "Революция показала, что вектор развития украинского общества абсолютно проевропейский" (фото: РБК-Украина)

Переосмысление протестов: как Майдан воспринимает молодежь и его участники

– Кто сейчас основной посетитель ваших выставок?

– Более половины наших посетителей – это молодежь: школьники, курсанты, студенты. У нас тесное сотрудничество с военными учреждениями. Есть меморандум с Национальным университетом обороны Украины – их курсанты участвуют в наших программах.

Также основная целевая аудитория – активисты Майдана, семьи Героев Небесной Сотни. У нас есть много совместных проектов. Мы предоставляем наши ресурсы, оборудование для образовательных программ, выставочных проектов тем семьям и общественным организациям, которые рассказывают о героях.

Сегодня дети для нас важная аудитория, потому что они должны перенять эту эстафету. А они особенно остро чувствуют фальшь. Поэтому мы вложили много ресурсов, чтобы в доступной форме рассказывать подрастающему поколению о Революции Достоинства.

В частности, создать комикс о Майдане, привлекая молодежь. В прошлом году разработали с Алевтиной Кахидзе "Тетради свободы". У нас есть проект "Музей в чемодане" – ходим в школы и рассказываем о событиях Майданов. Также у нас немало образовательных программ для детей, создали специальное видео с молодежью о Революции Достоинства.

– Замечаете ли разницу в том, как Майдан воспринимает молодежь и его очевидцы?

– Для молодежи это часть истории. Она воспринимает Майдан более романтично. Зато некоторые участники и свидетели тех событий испытывают определенный сарказм и разочарование после Революции. Ведь не все требования Майдана удалось реализовать, не все важные реформы проведены, виновных в преступлениях против граждан до сих пор не наказали, политический истеблишмент не стал намного прозрачнее – видим коррупционные скандалы.

Поэтому старшее поколение воспринимает Майдан без глорификации. Но их все еще беспокоит вопрос справедливости и значения тех событий для реальных изменений в стране.

– Сейчас вам приходится сталкиваться с мифами о Майдане?

– Раньше фейки о Революции Достоинства генерировала не только РФ, но и пророссийские силы в Украине. Особенно за поребриком злорадствовали, когда на международном архитектурном конкурсе на проект здания Музея Майдана в 2018-м победила немецкая команда. Тогда российские медиа говорили, что: "фашисты будут строить в центре Киева музей о перевороте".

Российская пропаганда сводилась к одному – нивелировать крупнейший в истории Европы всенародный демократический мирный протест, его результаты и героев. Самым большим мифом является то, что именно из-за Майдана началась война. На самом деле если бы не Майдан, то Украина могла бы быть покорена.

– Что изменил Майдан в украинском обществе?

– Майдан стал формой реакции украинского общества на ту агрессию, которую совершало пророссийское правительство. Не можем говорить только о том, что Революция Достоинства имела лишь трагические страницы, завершилась расстрелами его героев. Ведь очень много положительных исторических моментов было. На Майдане возникло зрелое гражданское общество. Историки даже говорят о завершении формирования политической нации.

Майдан стал новым опытом и основой для общественных инициатив, которые с началом войны превратились в добровольческие и волонтерские движения.

Украинцы после Майдана поверили в себя, осознали, что могут объединяться, могут побеждать. Этот опыт горизонтальной самоорганизации стал решающим во время, когда пророссийские политики разоружили Украину – гражданское общество в форме добровольцев, волонтеров и благотворителей остановило русский мир на востоке Украины.

Поэтому опыт Майдана для молодежи является решающим. И те протесты, которые происходят сегодня, когда граждане пытаются контролировать действия политиков, являются формой народовластия, проявлением личного протеста против несправедливости и возможностью сделать свой голос действенным.