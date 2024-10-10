Как взыскать алименты с находящегося за рубежом родителя: в Минюсте предоставили инструкцию

Родители должны финансово содержать своих детей. Эта обязанность остается актуальной даже тогда, когда один из родителей находится за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.
В случае если должник уклоняется от уплаты алиментов, есть несколько правовых путей для взыскания этих средств.
Если один из родителей находится или получает доходы за границей, тогда можно обратиться в компетентные органы этого государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины о взыскании алиментов.
Для этого сначала необходимо обратиться в украинский суд, который принял решение, чтобы получить нужные документы для дальнейшего обращения в иностранные государственные органы.
Отмечается, что в большинстве случаев это:
Важно помнить, что документы, предоставляемые судом Украины, удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью суда Украины.
Также необходимо отметить, что к ходатайству и документам, которые к нему прилагаются, требуется их перевод на язык запрашиваемого государства или на язык, определенный международным договором Украины.
Если ходатайство подается одним из родителей в суд Украины, который принял решение, он посылает его и прилагаемые к нему документы в Минюст через межрегиональное управление или его структурное подразделение для направления в компетентный орган иностранного государства.
Также оно может быть подано непосредственно в компетентный суд иностранного государства.
"Решение суда Украины подлежит исполнению на территории иностранного государства после признания и предоставления компетентным органом этого государства разрешения на его исполнение. Выполняется решение на территории иностранного государства в соответствии с законодательством этого государства", - поясняется на сайте Минюста
В таком случае для определения подсудности дела один из родителей имеет право обратиться в суд с исковым заявлением. После вынесения судом Украины такого решения можно обращаться в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения.
Однако в Минюсте обратили внимание, что в других случаях будет целесообразным обращаться к государству, суды (органы) которого компетентны рассматривать дело о взыскании алиментов.
"На основании Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года также возможно обратиться в компетентный орган иностранного государства с заявлением о вынесении решения о взыскании алиментов, в том числе в случаях, когда необходимо установление отцовства", - добавили в ведомстве.
В Минюсте отметили, что между Украиной и Россией отсутствуют действующие международные договоры, регулирующие вопросы сотрудничества компетентных органов по гражданским делам. В таком случае вопрос о выполнении решения суда Украины на территории иностранного государства может быть поднят, если это предусмотрено законодательством иностранного государства.
"Заинтересованное лицо может обратиться с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины в компетентные органы иностранного государства непосредственно или через посредство адвоката", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что при рассмотрении компетентными органами любого государства вопрос о признании и исполнении иностранного судебного решения во внимание принимается:
Также важно помнить, что дело о признании и исполнении иностранного судебного решения рассматривается, если на территории соответствующего государства проживает должник или находится его имущество.
При этом перечень документов, предоставляемый вместе с ходатайством о признании и исполнении, а также требования по их удостоверению, в отсутствие международного договора, определяются законодательством этого государства, где требуется исполнение.
Напомним, что в Украине уплата алиментов выросла на 30% . Это связано с тем, что родители троих и большего количества детей в случае задолженности по алиментам могут быть мобилизованы.
Также украинское правительство планирует усовершенствовать процесс установления отцовства.
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