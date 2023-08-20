Как не стать жертвой мошенничества при продаже товаров в интернете: рекомендации

В первую очередь, нужно соблюдать правила платежной безопасности, чтобы не пострадать от мошеннических схем.

Мошенник может действовать по такому сценарию: ищет объявление о продаже товаров на интернет-площадке, звонит или пишет продавцу в мессенджер. После этого аферист соглашается купить товар, и говорит, что оформил покупку с помощью сервиса доставки и для получения средств продавцу нужно перейти по индивидуальной ссылке и указать данные своей карты, чтобы продавец мог якобы получить оплату на карту.

После продавец переходит по ссылке, вводит все реквизиты карты. После этого мошенник выспрашивает у продавца остаток средств на карте и смс-код от банка. Получив информацию, присваивает средства со счетов.

"Чтобы ввести в заблуждение продавцов, злоумышленники создают мошеннические сайты, которые визуально похожи на настоящие сайты известных торговых интернет-площадок. На таких поддельных страницах также может быть форма общения в чате, которая ничего общего с реальной поддержкой соответствующего сервиса не имеет", - сообщили в Киберполиции.

Там также отметили, что продавец должен обсуждать детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя его приложение.

"Не вводите реквизиты платежных карт (CVV-код, срок действия карты) на незнакомых платформах и не передавайте посторонним указанную информацию другим способом", - напомнили в полиции.

Для того чтобы бесплатно проверить сайт онлайн-магазина можно воспользоваться сервисом Киберполиции "STOP FRAUD": https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ или сервисом Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink: https://check.ema.com.ua /

При этом правоохранители отметили, что схема мошенничества может быть абсолютно новой или хорошо скрытой.

"Поэтому, кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе "STOP FRAUD" и сервисе CheckMyLink, осуществляйте также собственную проверку: почитайте отзывы о продавце и узнайте историю работы Интернет-магазина", - говорится в сообщении.