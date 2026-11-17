В темное время суток и при отключениях уличного освещения пешеходам, велосипедистам и пользователям самокатов важно позаботиться о собственной видимости. Для этого следует выбирать светлую одежду, использовать фликеры и светоотражающие элементы.

Какую одежду выбирать и где носить фликеры

В министерстве советуют в темное время суток отдавать предпочтение светлой верхней одежде. Также следует прикреплять фликеры белого или лимонно-желтого цвета площадью не менее 15 квадратных сантиметров.

Светоотражающие элементы рекомендуют размещать по обе стороны рюкзака, на шапке и куртке. Особенно важно крепить их на подвижных частях тела - запястьях, предплечьях и в нижней части голеней. Так водителям будет легче заметить пешехода.

Сделать себя заметнее помогут:

брелоки или значки-фликеры на сумке или на рюкзаке;

верхняя одежда со светоотражающими вставками или кантом;

фликеры на рукавах или волосах;

штаны со светоотражающими лампасами;

светоотражающие наклейки на раме велосипеда или самоката и шлеме;

кепка со световозвращающим козырьком или логотипом.

Световозвращающие элементы обязательно должны быть также на велосипедах и самокатах.

Что объяснить детям для безопасности на дороге

Родителям советуют научить детей всегда иметь при себе фонарик и заряженный телефон. Переходить дорогу нужно только на пешеходном переходе, желательно в группе людей.

Также стоит проверить, есть ли на детской одежде и рюкзаке фликеры и другие световозвращающие элементы.

Как сделать фликер своими руками

Светоотражающие материалы, наклейки, краску или спрей можно приобрести в строительных и канцелярских магазинах . Из них можно сделать простые аксессуары для одежды и рюкзака.

Например, для брелока в форме лапки нужно вырезать основание из фетра, наклеить на него подушечки из светоотражающей наклейки, сделать отверстие и протянуть ленту или кольцо для ключей.

Еще один вариант - браслет-линейка. Для него можно использовать металлическое основание старой рулетки, обвернув ее светоотражающей лентой.

Также можно сделать значок-смайлик: вырезать круглое основание из фетра или пластика, наклеить светоотражающую наклейку, нарисовать лицо водостойким маркером и прикрепить значок к рюкзаку с помощью шпильки или липучки.