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Как в США утверждают финпомощь Украине: объяснение посла

Пятница 29 сентября 2023 11:48
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Как в США утверждают финпомощь Украине: объяснение посла Фото: посол Украины в Вашингтоне Оксаны Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Конгрессе США рассматривают утверждение новой финансовой помощи Украине в предпоследний день фискального рока. Это становится главной интригой и вызовом этого бюджетного процесса.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Дипломат отметила, что в отличие от предыдущих разбирательств, Сенат и Палата Представителей на этот раз двигаются параллельными курсами, которые пока не пересекаются, при том, что до окончания финансового года в Штатах остаются только сутки.

Как происходит утверждение

Палата Представителей рассматривает отдельные годовые законопроекты бюджета Минобороны США, Госдепа и других органов.

Ранее Комитет по правилам Палаты представителей в ходе закрытого заседания утвердил решение, согласно которому 300 миллионов долларов помощи, предусмотренных в бюджете Минобороны США по программе USAI, предлагается изъять из соответствующего законопроекта об ассигнованиях и вынести в отдельный акт.

Для этого Комитет утвердил соответствующую резолюцию и законопроект №H.R. 5692 "О безопасности помощи Украине и надзоре за дополнительным финансированием" (Ukraine Security Assistance and Oversight Supplemental Appropriations Act).

В ходе голосования за резолюция была принята (217 "за" и 211 "против").

Во второй половине дня в Палате представителей состоялись всеобщие дебаты по данному законопроекту. Конгрессмены из обеих партий выступили в его поддержку ("за" - 311 и "против" - 117), таким образом законопроект был принят.

29 сентября состоялось голосование за поправки к законопроекту об ассигнованиях на нужды Государственного департамента и т.д. органов, Палатой представителей был рассмотрен ряд поправок, касающихся помощи Украине.

Законопроект в целом был принят: "за" 216, "против" 212.

Также в этот день Палата представителей поддержала в целом законопроект об ассигнованиях на Министерство внутренней безопасности и не смогла принять законопроект об ассигнованиях на Агентство по вопросам сельского хозяйства, развитию сельской местности, еды и лекарств.

Работа в Сенате

В Сенате в течение дня продолжали работу над текстом краткосрочной бюджетной резолюции (CR) № H.R. 3935, что предусматривает финансирование всего федерального правительства в течение следующих 45 дней и предусматривающая выделение 6,152 млрд. долл. в дополнительную помощь Украине.

"Закрывая вечернее заседание, лидер большинства Шумер положительно оценил темпы обработки документа и двухпартийный подход работы Сената в течение дня", - сказала посол.

Также Маркарова напомнила, что для вступления в действие любой законопроект должен быть принят обеими Палатами (либо внесенные тексты со старта совпадают, либо голосуется последовательно, либо голосуют разные варианты одного законопроекта и затем на конференции палат приводятся в общий) и затем должно быть подписанный президентом.

"По состоянию на данный момент Сенат в Палату рассматривают разные законопроекты. И сегодня предпоследний день фискального рока. И в этом состоит главная интрига и вызов этого бюджетного процесса", - добавила она.

Ранее сообщалось, что 28 сентября Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов для Украины. Эти средства будут перенаправлены из оборонного бюджета.

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